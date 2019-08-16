МКБ профинансирует дальневосточную энергетику

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») сможет взять до 10 млрд руб. в Московском кредитном банке (МКБ). Банк был признан победителем по итогу конкурса АО «ДГК» на открытие кредитной линии. Средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности, а также рефинансирования кредитного портфеля.

«АО «ДГК» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) теплогенерирующая компания в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». «Банк намерен поддерживать группу «РусГидро» в дальнейшем развитии по основным направлениям. В приоритете банк рассматривает проекты в социально значимых отраслях, таких как производство электроэнергии. Мы планируем принимать активное участие в конкурсах группы по привлечению финансирования и выпуску банковских гарантий и аккредитивов», - прокомментировал Александр Афонин, директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ.

В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».