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Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Москва, 16.08.2019
#Нефть
  • Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Руслан Шамуков/ТАСС

Конечно, у администрации Дональда Трампа и в мыслях не было оказывать услугу российским нефтяникам, и тем не менее американские санкции против энергетических секторов Ирана и Венесуэлы обогатили нефтяные компании России.

Согласно данным агентства Bloomberg, между ноябрем 2018 и июлем 2019 годов российские нефтяные компании получили благодаря американским санкциям против Венесуэлы и Ирана как минимум 905 млн долларов в виде дополнительных доходов. Расчеты базируются на разнице между ценами российской нефти марки Urals и Brent. Американские санкции повысили спрос на российскую нефть, цены на которую превысили цены на нефть марки Brent.

Напомним, Вашингтон объявил санкции против Венесуэлы в конце января 2019 года, а также отменил с 1 мая текущего года разрешения для восьми стран: Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции на покупку нефти у Тегерана. Эти действия привели к дефициту тяжелых марок нефти, которые добывают и продают Венесуэла и Иран и которые похожи на российскую нефть. Тяжелая нефть считается более низкого качества, чем нефть марки Brent или WTA, но имеется немало нефтеперерабатывающих заводов, которые работают на ней. Переход на более легкую нефть для таких НПЗ – очень дорогое удовольствие.

Обычно нефть марки Urals стоит дешевле нефти марки Brent. В последние пять лет баррель российской нефти стоил в среднем на 1 доллар дешевле нефти Brent в бассейне Средиземного моря и на 1,63 доллара дешевле на севере Европы. Однако в ноябре прошлого года, когда начал действовать очередной пакет американских санкций против Ирана, включавший в себя санкции против иранского энергетического сектора, эта разница в цене быстро исчезла. Уже с первых чисел 2019 года вместо дисконта баррель нефти Urals продавался на северо-западе Европы на 0,86 доллара дороже Brent. На юге Европы, где всегда доминировала нефть из Ирана, разница в цене между Urals и Brent в пользу российской нефти превысила 1 доллар.

Период «обогащения» российских нефтяников едва ли будет долгим. Специалисты ожидают, что уже осенью, после окончания летнего автомобильного сезона и после начала профилактики на европейских НПЗ, спрос на российскую нефть, а вместе с ним и дополнительные доходы российских нефтяников, уменьшится.

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