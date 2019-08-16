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Второе дыхание «Одного пояса, одного пути»

Москва, 16.08.2019
#Рост Китая
  • Второе дыхание «Одного пояса, одного пути»

Zuma/TASS

Проект «Один пояс, один путь» (BRI) не зря называют мегапроектом. В нем принимают участие или проявили к нему интерес более 130 стран на всех континентах, кроме Антарктиды и Северной Америки. По оценкам Всемирного банка, уже построены или находятся в процессе строительства железные дороги и автострады, порты и множество других проектов общей стоимостью 575 млрд долларов. Правда, следует иметь в виду, что большая часть этих средств относится к проектам, которые находятся в процессе строительства или даже на стадии планирования. Кстати, почти половина проектов относится к энергетике, а четверть – к транспорту.

По состоянию на конец 2018 года, по данным официальных китайских источников, китайские компании вложили в BRI более 80 млрд долларов. Однако здесь не учтены деньги, которые потратили на проекты, связанные с BRI, китайские банки и многочисленные фонды.

Тем не менее, детище Си Цзиньпина стало предметом и острой критики. Причем, не только со стороны Запада, чего стоило ожидать. Пекин обвиняют в эксплуатации бедных стран, которых китайцы заманивают в долговые ловушки. Многочисленные обвинения заставили китайские власти приступить к основательному пересмотру самой концепции мегапроекта. Речь идет, в первую очередь, об усилении прозрачности и повышении качества проекта. Проделанная работа дает основания говорить о перезагрузке BRI.

Проблемы с BRI как минимум у семи стран. В основном жалобы сводятся к пяти группам. Это коррупция, сомнительные контракты, кабальные условия финансирования, ущерб окружающей среде и китайские рабочие, которых китайцы привозят с собой.

Шри Ланка, например, не смогла вовремя вернуть китайские кредиты и была вынуждена в счет долгов отдать китайской компании в аренду на 99 лет важный порт. Грузооборот у него сейчас небольшой, но он дает Пекину базу, которая в любой момент может стать военным форпостом, на главных торговых путях в Индийском океане.

Серьезные проблемы с выплатой долгов заставили Пекин пойти на пересмотр условий огромного субпроекта – Китайско-Пакистанского экономического коридора (CPEC) со сметой в 62 млрд долларов.

По той же причине Мьанма была вынуждена существенно сократить смету сделки с Китаем, заключенной прежними властями. Сейчас она оценивается не в 7,5 млрд долларов, как раньше, а в 1,3 млрд!

Новое правительство Малайзии расторгло в этом году соглашение на строительство нефтепровода со сметой 3 млрд долларов и пересмотрело соглашение на строительство железной дороги. Сейчас стоимость участия Малайзии в BRI снизилась втрое и составляет 11 млрд долларов.

Руководство Мальдивов требует пересмотра финансовых условий соглашения, связанного с BRI. Его заключило прежнее правительство, которое сейчас обвиняется в коррупции.

В июне этого года суд в Кении остановил строительство электростанции на острове Ламу, финансируемое китайцами, и назначил новую экспертизу по оценке ее воздействия на окружающую среду.

На международном форуме, посвященном BRI, в апреле 2019 года Си Цзиньпин пообещал, что китайское правительство усилит контроль над проектами BRI. Он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться улучшению имиджа BRI, повышению качества проектных решений и защите окружающей среды. Китайский лидер также заявил о беспощадной борьбе, которая будет вестись с коррупцией. Пекин потребовал от госпредприятий, главных участников BRI, усилить контроль за сотрудниками, которые занимаются проектами за границей, и расходованием средств. Правительство разрабатывает правила для использования эмблемы BRI.

Обращают на себя внимание и большие перемены в пропагандистском сопровождении мегапроекта: государственные СМИ получили приказ уделять ему меньше внимания. Один из высокопоставленных партийных чиновников признался в чересчур агрессивном освещении BRI. Так, Форуму BRI в этом году были посвящены всего лишь менее десятка статей.

Похоже, в Пекине относятся к перезагрузке мегапроекта «Один пояс, один путь» вполне серьезно. И что самое главное, китайцам, кажется, верят. Достаточно сказать, что во втором Форуме BRI участвовало больше мировых лидеров, чем в первом. Хотя крупнейшие экономики континентов: ФРГ, Франция и Великобритания в Европе, США в Америке и Япония, Южная Корея и Индия в Азии по-прежнему относятся к BRI подозрительно и считают, что его главная цель – усиление влияния Поднебесной на планете.

Конечно, проблем много. Причем, многие носят форс-мажорный характер. Сейчас экономическая ситуация менее благоприятная, чем шесть лет назад, когда проект только начинался. Взять, к примеру, китайскую экономику. Темпы ее развития самые низкие за последние четверть века. Переход в развитии экономики с акцента на экспорт на внутреннее потребление привел к сокращению средств, выделяемых на BRI и другие проекты за границей.

Не способствует, а скорее мешает осуществлению мегапроекта и геополитические проблемы, наиболее заметными среди которых является торговая война с США и другие разногласия с Вашингтоном.

И все же несмотря на многочисленные проблемы в Пекине настроены оптимистично и уверены, что перезагрузка придаст мегапроекту «Один пояс, один путь» второе дыхание.

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