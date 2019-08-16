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Прогноз погоды: июль-2019 стал самым жарким за всю историю наблюдений за погодой

Москва, 16.08.2019
  • Прогноз погоды: июль-2019 стал самым жарким за всю историю наблюдений за погодой

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Согласно данным американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA), в июле этого года в большинстве стран мира была очень теплая, а местами аномально жаркая погода.

Поэтому, как утверждают метеорологи Национального центра по информации об окружающей среде, входящего в NOAA, второй летний месяц 2019 года стал самым тёплым на планете Земля за всю историю наблюдений за погодой.

При этом отмечается, что средняя температура в июле-2019 была на 0,95 градусов выше средней температуры этого же месяца за весь 20 и первые 19 лет 21 века.

Специалисты также напоминают, что предыдущий рекорд был установлен в июле 2016 года. Также отмечается, что 9 из 10 самых жарких июлей за всю историю истории наблюдений приходятся на период с 2005 по 2019 года.

Синоптики также рассказали, что в этом году аномальная жара была зафиксирована почти во всех странах Западной Европы, в том числе в Нидерландах, ФРГ, Бельгии, Великобритании, во Франции, Италии и Испании В частности, на территории ФРГ столбики термометров поднимались до плюс 42,6, в Бельгии — до плюс 41,8, во Франции – до 42,3 выше нуля.

Сильная жара в июле и США. Небывалый летний зной стал причиной смертельных исходов в Мэриленде, Аризоне и Арканзасе. 

Аномально рекордным во втором летнем месяце стало и таяние льдов. Например, морской ледовый покров в Арктике оказался почти 20% меньше среднего показателя. Последний раз аналогичные показатели были зафиксированы в июле 2012 года.

Тем временем, по данным Гидрометцентра, первые 10 дней августа стали самой холодной декадой в Москве за последние 69 лет. Так, с 1 по 10 число последнего летнего месяца средняя температура воздуха в российской столице составила 14,2 градуса выше нуля, что сразу на 4 градуса ниже климатической нормы для начала августа.

Сегодня, по прогнозу Гидрометцентра, в Москве плюс 14-16, вечером ожидается дождь, местами сильный. Относительная влажность воздуха 83%-88%, атмосферное давление 746-747 мм ртутного столба, УФК-индекс низкий, магнитное поле спокойное.

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