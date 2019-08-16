Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, совершившего посадку под Жуковским

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества, сообщает ТАСС.

"Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент, открывая совещание с постоянными членами совбеза РФ.

"Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - сообщил Путин.

Президент выразил надежду, что "таких происшествий у нас будет как можно меньше - хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило".