В Крыму оценили новую стратегию Киева о возвращении полуострова в состав Украины

Владимир Бобков – вице-спикер парламента Крыма - прокомментировал озвученную накануне заместителем Офиса президента Украины Русланом Рябошапкой стратегию по возращению полуострова, а также части Донбасса под юрисдикцию Киева. По мнению Бобкова, всё это может вызвать лишь одну иронию, так как является просто бессмыслицей и популизмом, передаёт РИА Новости.

«Ну что здесь можно сказать? Им нужно не стратегии писать, а показать, что новые власти действительно готовы прекратить огонь в Донбассе, а также начать выстраивать нормальные отношения с российским Крымом», – подчеркнул парламентарий.

При этом он считает, что вместо этого на Украине продолжают нести бессмыслицу, «демонстрируя политику в чистом виде».

«Хотел бы посоветовать президенту Украины Владимиру Зеленскому заняться стратегией развития собственного государства, думать над тем, как сделать так, чтобы консолидировать украинское общество, которое раздирают внутренние противоречия», – резюмировал Бобков, добавив, что «самостийная» последние 30 лет развивается хаотично, без какой-либо стратегической идеи.

Ранее сообщалось, что 15 августа Руслан Рябошапка – заместитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского – рассказал о разработке стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса. Чиновник пояснил, что специально созданная уполномоченная рабочая группа уже начала обсуждать план по возвращению территорий ДНР и ЛНР, под юрисдикцию Украины.

По его словам, в будет разработана «концепцию переходного правосудия», которая станет действовать на нормах и принципах международного гуманитарного и международного уголовного права.