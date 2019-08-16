В России МРОТ повысят почти на 7,5%

В Министерстве труда и социальной защиты РФ подготовили поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ).

Согласно документу, размещённому на сайте ведомства, с 1 января 2020 года МРОТ планируется увеличить до 12 130 руб. При этом в Минтруде пояснили, что законопроект приравнивает МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения за второй квартал этого года.

Сейчас МРОТ составляет 11 290 руб., тем самым в 2020 году он будет повышен на 7,4%.

Напомним, по российскому законодательству МРОТ напрямую связан с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, который рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины.