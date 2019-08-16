В «Яндексе» прокомментировали информацию о возможном закрытии «Яндекс.Новости»

В компании «Яндекс» прокомментировали информацию о том, что новостной агрегатор «Яндекс.Новости» может быть закрыт. Представитель «Яндекса» на вопрос журналиста РБК заявил, что компания слухи не комментирует.

Напомним, ранее в газете «Коммерсант» появилось сообщение, что если будут изменены правила регулировки агрегаторов, то «Яндекс» закроет свой сервис «Яндекс.Новости».

Всё началось с того, что своё недовольство работой агрегатора высказали в Госдуме. Поводом для этого стала публикация в газете «Коммерсант» новости о том, что депутаты якобы собираются запретить использование старых автомобилей. Эта новость стала одной из топовых в «Яндексе». Позже её опровергли. Однако депутаты нижней палаты российского парламента отметили, что в «Яндекс.Новостях» по-прежнему отображалась недостоверная информация.

Позже первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что депутаты собираются «вызвать на ковёр» представителей новостных агрегаторов, которые выводят в новостные топы недостоверную информацию. В свою очередь депутат Госдумы Адальби Шхагошев рассказал журналистам, что предложил главе «Яндекса» Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе.

Между тем, в самой компании считают регулирование работы агрегатора достаточной. При этом представители компании утверждают, что «Яндекс.новости» всего лишь объединяют в своей ленте публикации крупнейших СМИ, при этом не занимаясь редакторской функцией.