Зеленский приостановил финансирование городов

Кабинет министров Украины по просьбе офиса президента Украины заблокировал финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для предотвращения их «неэффективного использования и снижения коррупционных рисков». В общей сложности муниципалитеты недополучили 10 млрд. гривен (400 млн. долларов США). «Во время смены власти наблюдалось немало случаев, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, прилагали усилия для создания проектов с неэффективным использованием бюджетных средств, где существуют риски освоения ресурсов отдельными лицами или другие коррупционные риски. С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров» - заявили в офисе президента Владимира Зеленского.

21 июля состоялись досрочные парламентские выборы, на которых партия Зеленского «Слуга народа» получила большинство в Верховной Раде и право на самостоятельное формирование правительства.