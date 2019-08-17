«Биннофарм» сэкономит на налогах в Москве

«Статус промышленного комплекса присваивается московским предприятиям, отвечающим определенным критериям, среди которых значительные инвестиции в экономику города, создание определенного количества рабочих мест, высокая заработная плата сотрудников. АО “Биннофарм” соответствует указанным критериям: инвестиции в предприятие в 2018 году составили более 376 миллионов рублей, на производстве создано 253 рабочих места со средней заработной платой более 95 тысяч рублей. Благодаря новому статусу производитель получит поддержку правительства Москвы в виде налоговых льгот и пониженных ставок на аренду земли и сможет вкладывать еще больше средств в развитие собственного фармацевтического производства на территории города», — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Биннофарм» производит такие лекарственные препараты, как вакцина «Регевак» для профилактики вирусного гепатита В, «Сальбутамол», «Инспиракс», «Теопэк», «Нобен», «Кентостерил» и «Кипферон». Кроме того, на производственной площадке АО «Биннофарм» выпускаются фармацевтические субстанции: капсулы, шприцы, ампулы и др.

Сегодня статусом промышленного комплекса обладает 49 московских предприятий. Среди них «Царицыно», Московская фармацевтическая фабрика, Хлебозавод № 24, «Ударница», «Большевичка», «Вимм-Билль-Данн».