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«Биннофарм» сэкономит на налогах в Москве

Москва, 17.08.2019
«Биннофарм» подтвердил статус промышленного комплекса города Москвы. Производителю биотехнологических и аэрозольных лекарственных препаратов входящего в группу компаний Alium, объединяющую фармацевтические активы АФК «Система», будут предоставлены налоговые преференции. Общая экономия промышленных комплексов на обязательных платежах составляет 26%.

«Статус промышленного комплекса присваивается московским предприятиям, отвечающим определенным критериям, среди которых значительные инвестиции в экономику города, создание определенного количества рабочих мест, высокая заработная плата сотрудников. АО “Биннофарм” соответствует указанным критериям: инвестиции в предприятие в 2018 году составили более 376 миллионов рублей, на производстве создано 253 рабочих места со средней заработной платой более 95 тысяч рублей. Благодаря новому статусу производитель получит поддержку правительства Москвы в виде налоговых льгот и пониженных ставок на аренду земли и сможет вкладывать еще больше средств в развитие собственного фармацевтического производства на территории города», — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Биннофарм» производит такие лекарственные препараты, как вакцина «Регевак» для профилактики вирусного гепатита В, «Сальбутамол», «Инспиракс», «Теопэк», «Нобен», «Кентостерил» и «Кипферон». Кроме того, на производственной площадке АО «Биннофарм» выпускаются фармацевтические субстанции: капсулы, шприцы, ампулы и др.

Сегодня статусом промышленного комплекса обладает 49 московских предприятий. Среди них «Царицыно», Московская фармацевтическая фабрика, Хлебозавод № 24, «Ударница», «Большевичка», «Вимм-Билль-Данн».

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