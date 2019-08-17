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Гисметео, прогноз погоды: МЧС предупреждает о ливнях, грозах и сильном ветре в Москве

Москва, 17.08.2019
  • Гисметео, прогноз погоды: МЧС предупреждает о ливнях, грозах и сильном ветре в Москве

Дмитрий Голубович/ТАСС

По прогнозу Гисметео, во второй половине дня 17 августа в российской столице ожидается резкое ухудшение погодных условий. Пойдёт сильный дождь, который местами будет сопровождаться мощными раскатами грома и шквалистым ветром с порывами до 15-17 метров в секунду.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на субботу и воскресенье

Как объясняют метеорологи Гисметео, такую климатическую обстановку формирует сейчас мощный атмосферный фронт, связанный с южной циклонической депрессией. Смешение тёплых и холодных воздушных масс приведёт к образованию в небе густых многослойных облаков, через которые не смогут пробиться лучи солнца. Это понизит температурный фон в российской столице днём до плюс 16, вечером и ночью – до 13-15 градусов выше нуля, что является значительно ниже климатической нормы для начала второй половины последнего летнего месяца.

По прогнозу Гисметео, сильный ливень в Москве начнётся ближе к вечеру – примерно с 18:00 мск – и будет продолжаться всю ночь. За это время на столицу обрушится более трети месячной нормы осадков. Завтра, в Москве также пасмурно, ожидаются осадки высокой интенсивности. Утром – плюс 16-17; днём плюс 17-19; вечером – плюс 16-18. Атмосферное давление будет колебаться от 741 до 747 мм ртутного столба.

Погода в Москве. Гидрометцентр о «жёлтом» уровне погодной опасности

В свою очередь в Гидрометцентре из-за грозы и дождя и сильного ветра объявили в регионе «жёлтый» уровень погодной опасности. Пока предупреждение действует до 21:00 мск субботы, но при ухудшении погодных условий оно может быть продлено, как минимум до утра понедельника.

Прогноз погоды в Москве. Экстренное прежупреждение МЧС

Между тем, в столичном Главке МЧС выпустили экстренное предупреждение, в котором рекомендуют москвичам и гостям российской столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также ЛЭП, не пытаться укрыться от непогоды под деревьями. Водителям следует соблюдать дистанцию на дороге и не превышать установленный скоростной режим.

Ранее сообщалось, что в Москве обещанное ранее возвращение лета, так и не произошло и, по прогнозу Гисметео, ждать этого уже не приходится. Конец этой недели пройдёт в столице под аккомпанемент дождя. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. На следующей неделе погодная обстановка стабилизируется, дожди прекратятся, атмосферное давление повысится до 754-755 мм, немного потеплеет, но выше плюс 25 термометры не покажут.

Погода в Москве. Гидрометцентр и Гисметео о рекордах августа

Между тем, согласно информации Гидрометцентра, первые 10 дней последнего летнего месяца стали самой холодной декадой в российской столице за последние 69 лет. Так, с 1 по 10 августа 2019 года, по данным метеорологов, средняя температура воздуха, зафиксированная на метеостанции ВДНХ, составила плюс 14,2, что сразу на 4 градуса ниже климатической нормы для начала августа. Холоднее было лишь в далёком 1950 году – тогда воздух прогревался до плюс 13,6.

При этом самой прохладной в этой году в Москве, по данным Гисметео, стала ночь с 4 на 5 августа, когда столбики термометров показали рекордные 6,7 градусов выше нуля. Также первая декада стала и одной из самых «мокрых» за всю историю наблюдений за погодой в столице – за 10 дней выпало более 50 мм месячной нормы осадков.

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