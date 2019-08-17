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Московский СПИК подошел строителям

Москва, 17.08.2019
Правительство Москвы и «ДСК-1 Ростокино» заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК). Строительный комбинат вложит в расширение производства 2,6 млрд рублей, город предоставит инвестору преференции.

В рамках соглашения «ДСК-1 Ростокино», один из крупнейших домостроительных комбинатов столицы, проведет модернизацию производства. В результате площади завода увеличатся с 94 до 109 тыс. кв. м. Инвестиции с 2019 по 2021 год составят 2,6 млрд рублей. Количество рабочих мест на предприятии увеличится с 410 до 1300 человек.

СПИК — это инструмент промышленной политики, представляющий собой соглашение между инвестором и Москвой, в котором зафиксированы экономические и имущественные обязательства инициатора проекта. «В течение десятилетнего срока действия СПИК город гарантирует инвестору налоговые преференции, такие как снижение налога на прибыль в региональной части на 26 процентов (12,5 процента вместо 17), обнуление ставки налога на имущество, уменьшение арендной платы за землю на 99 процентов. В общей сложности региональная налоговая нагрузка для компании-инвестора будет снижена на 25 процентов. При невыполнении инвесторами взятых на себя обязательств условиями СПИК предусмотрен возврат всех полученных льгот с соответствующими штрафами», — рассказал вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Завод «ДСК1-Ростокино» специализируется на производстве изделий из железобетона и металлических конструкций для строительства жилых домов. ООО «ДСК-1 Ростокино» является структурным подразделением Первого ДСК, который с 2016 года вошел в состав ГК ФСК, которая для программы реновации предложила столице новые серии ДОМРИК, ДОМНАД и индивидуально спроектированные дома. «СПИК позволит нам модернизировать предприятие, сделав его современным, отвечающим потребностям как Москвы, так и москвичей. Модернизация Ростокинского завода входит в план мероприятий по реконструкции Первого ДСК. Основная задача, которая стоит перед нами сегодня, — оптимизация использования площадей завода с учетом проводимой модернизации технологии производства. Главное направление деятельности реконструируемого завода — выпуск железобетонных конструкций для возведения индивидуальных домов индустриального исполнения», — говорит президент ГК ФСК Владимир Воронин.

«Цель СПИК — стимулирование инвестиций в создание и модернизацию промышленного производства на территории города и обеспечение стабильных условий ведения бизнеса, — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. — На сегодняшний день столица подписала уже пять контрактов с инвесторами: два — на создание предприятий пищевой промышленности, один — на строительство производства автокомпонентов, еще один — на создание индустриального парка и, наконец, СПИК с “ДСК1-Ростокино”».

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