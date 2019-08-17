Назван простой способ защититься от гриппа и простуды

Андрей Тяжельников – главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению – назвал самый простой, но действенный способ защититься от гриппа и простуды.

По мнению медика, перед выходом на улицу и посещением мест, где находится большое скопление людей, необходимо с собой брать носовой платок, обработанный каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои, передаёт «Москва».

Как пояснил Тяжельников в их составе есть биологически активные вещества, которые способны убивать бактерии и грибки, а также почти до нуля снижать активность вирусов.

Кроме того, специалист рассказал об удивительной пользе масел мяты, лаванды, иланг-иланга, апельсина, розы и бергамота. Все они, по словам врача обладают расслабляющим действием.

«Использование этих масел поможет избежать стресс, что особенно актуально для жителей крупных мегаполисов», – резюмировал врач.