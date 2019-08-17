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Сенсация: археологи предположительно нашли могилу внучки царицы Тамары

Москва, 17.08.2019

В Турции обнаружена древняя могила, которая предположительно принадлежит Гурджи-Хатун – внучке царицы Тамары.

Эта удивительная находка, которая может стать настоящей сенсацией, найдена в районе Пасинлер турецкого города Эрзурум, где в настоящее время проводятся археологические раскопки, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на представителей посольства Грузии в Турции, найдены саркофаги, которые возможно принадлежат султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду Второму и его матери царевне Тамаре, прозванной Гурджи-Хатун. Другие подробности пока не сообщаются. Известно лишь, что учёные из Турции и Грузии займут детальным изучением этого вопроса.

Наша справка

Гурджи-Хатун (в переводе с турецкого языка – «Грузинская царица») – внучка царицы Тамары (1184 — 1209/1213). В 1236 году она вышла замуж за правителя Конийского султаната Гийяс ад-Дина Кай-Хосрова II. Грузинская княжна пользовалась немалым влиянием при дворе султана.

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