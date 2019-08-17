В Польше предложили способ военного сдерживания России

Яцек Чапутович – глава польского внешнеполитического ведомства – предложил способ военного сдерживания России. По его словам, это возможно лишь при условии размещение американских войск на территории страны. При этом дипломат убеждён, что присутствие войск США в Польше играет намного более важную роль, нежели их дальнейшее присутствие на Западе, передаёт сайт телекомпания Polsat.

«Москва дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие на нашей территории международных войск, тем более американских», – подчеркнул Чвпутович.

Кроме того, министр иностранных дел Польши выразил надежду, что во время предстоящего визита в Варшаву главы Белого дома Дональда Трампа планы по перемещению американских военных в Восточную Европу будут конкретизированы.