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Выбор наручных часов

Москва, 17.08.2019
Многие люди отдали предпочтение смартфонам и другим гаджетам перед наручными часами. Все-таки, время удобней всего смотреть на наручных часах, а еще они и сегодня остаются модным, дорогим и популярным аксессуаром.
#PressRelease

Сегодня в моде часы простые и функциональные, в деловом стиле, без лишних деталей и декора. Ремешок может быть кожаным или металлическим. На циферблате должны быть хорошо видны цифры. Деловые люди выбирают часы в классическом стиле, подходящие под определенный образ или костюм. Корпус таких часов обычно выполнен из тонкой нержавеющей стали, он пожжет быть украшен позолотой или быть сделанным полностью из золота. Ремешок имеет черный, серый, синий, серебристый или золотистый цвет. Если наручные часы подбираются под деловой костюм, то они не должны стоить дешевле всего набора одежды.

Часы в спортивном стиле смотрятся более массивно, они и оснащены множеством полезных функций, от секундомера до термометра. Корпус часто имеет влагозащитные и противоударные свойства. Изготавливаются в самых разных, даже ярких и пестрых цветах.

Дизайнерские часы отличаются тем, что они смотрятся оригинально и необычно. Элитные часы – их делают вручную, в Швейцарии. Это не просто часы, но и статусный аксессуар. 

Выбрать подходящую модель на любой вкус и стиль вы можете в фирменном магазине часов www.viptime.ru.

Механизм

Часы по типу механизма различают на:

  • механические (с ручными или автоматическим заводом);
  • кварцевые;
  • автокварцевые.

Механические часы со скелетонизированным корпусом позволяет следить за работой механизма.

Стекло

Стекло пластиковое прочное, редко разбивается, но можно поцарапать. Минеральное стекло тверже и прочее, но быстрее разбивается от удара. Наиболее дорогое и высокопрочное – сапфировое стекло.

Подсветка

Выделяют несколько видов подсветки:

  • люминесцентная;
  • необритовая;
  • светодиодная;
  • тратиевая.

Влагозащита

WR – это показатель, указывающий на водонепроницаемость часов. Чем он выше, тем лучше. С такими часами можно даже нырять. Один современный производитель выпустил элитные водонепроницаемые часы, которые продаются в емкости с водой. Как доказательство того, что часы действительно водонепроницаемые.

Функции

Каждый покупатель выбирает нужные для себя функции – календарь, хронограф, барометр, компас, индикатор фаз Луны и прочие.

Ремешок из кожи будет более приятным по тактильным ощущениям, чем аналог из холодного металла.

Оригиналы и подделки

При выборе дорогих оригинальных часов ориентируются на целый ряд критериев, от серийных номеров до штрих кодов, голограмм, паспортов и прочего. Дешевые штампованные часы из Китая обычно выходят из строя через неделю-месяц. Производятся в Китае и качественные подделки продукции именитых брендов. Их трудно отличить от оригинала, они надежны, но и стоят от 50–100 долларов.

При выборе наручных часов стоит учитывать и популярность производителя, его репутацию, надежность, дает ли он гарантии. 

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