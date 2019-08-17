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Выбор свадебного торта

Москва, 17.08.2019
Без торта трудно представить такое важное событие, как свадьба. Этот десерт можно считать традиционным для свадебных мероприятий. Кондитеры предлагают торты разные – одни впечатляют своим вкусом, а другие внешним видом.
#PressRelease

Каждая будущая семейная пара хочет, чтобы торт был идеальным. Как же его выбрать?

Где заказать торт

Эту информацию можно почерпнуть у тамады или своих знакомых, и она будет полезной, но стоит полагаться и на свои критерии выбора, где заказать торт. В любом городе работают кондитерские, которые предлагают разный ассортимент продукции и услуги на сайтах https://cafeiv.ru/katalog/tortyi/cvadebnyie/. На что же опираются при выборе?

  • Цена за килограмм, минимальный объем заказа, рекомендуемый вес торта.
  • Разнообразие начинок, теста, декора.
  • Широта ассортимента тортов.
  • Возможность личного участия в оформлении торта.
  • Время выполнения заказа.
  • Размер предоплаты, предоставление гарантий (документа, чека).
  • Удобство доставки, сможет ли кондитерская привезти торт непосредственно на праздник.

Многие кондитерские предлагают пробный заказ. Клиенту могут предложить пробники, чтобы выбрать идеальный для себя вкус. Лучше находить кондитерскую или фирму по изготовлению торта заранее, чтобы не спешить с разработкой эскиза и уточнением всех нюансов. Популярные кондитерские могут иметь много заказов наперед.

Выбираем начинку и тесто

При выборе нужно учитывать то, что гости будут пробовать торт уже после всего остального. Они наелись, а блюда на свадьбах обычно достаточно тяжелые и питательные. Потому торт должен быть легким, с минимальным количеством калорий.

Наиболее калорийное песочное тесто, к тому же оно крошится. Удачным выбором станет бисквитный торт. Это тесто позволяет сделать торт на разных ярусах с разными начинками.

Начинку лучше подбирать стандартную, не экзотическую, а ту, которая нравится всем. У некоторых гостей на цитрусовые фрукты или орехи может быть аллергия. Начинку чаще всего делают на основе ягод, фруктов, шоколада.

Выбираем дизайн

Здесь учитывается все – собственные вкусы, наряд невесты, стилистика, идея оформления свадьбы, модные тренды. Всегда популярны классические торты.

Желательно, чтобы торт не был выполнен в однотонной гамме, тогда он смотрится невыразительно. Пусть на нем выделяются контрастные детали или пастельные украшения.

Нюансы

Учитываются и другие нюансы, например, в аренду можно взять подставку, тележку для торта или купить ее. Возможно, такую тележку предоставляет ресторан, стоит согласовать наперед наиболее эффектную подачу.

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