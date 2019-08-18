Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: синоптики рассказали о неожиданном возвращении лета

После мощного ливня, обрушившегося сразу на несколько регионов России и сопровождающегося снижением температурного фона, уже на предстоящей неделе на Русскую равнину неожиданно вернётся лето.

Погода на 7 дней в Сибири и на Урале

По прогнозу Гисметео, в ближайшие 7 дней большая часть Сибири окажется под влиянием теплого, но влажного атмосферного фронта, который не только повысит температуру воздуха до летних показателей, но и сохранит дождливую погоду. В частности, в Омске в период с 19 по 25 августа в дневные часы ожидается плюс 23-25, будет облачно, пройдут дожди, но продолжительными и сильными они не будут. Ночью уже не так комфортно, но вполне нормально для последней декады августа – плюс 11-12.

С плюс 25-26 начнётся неделя в Барнауле. Правда, уже со вторника столбики термометров опустятся там сразу на 5 градусов. Но и плюс 20 для конца последнего летнего месяца – выше климатической нормы. Тем боле, что к выходным снова потеплеет до плюс 24-25. А вот осадки будут с разной степенью интенсивности идти всю неделю. Чуть прохладнее в Томске и Новосибирске. Здесь в понедельник, 19 августа плюс 19-20, кратковременные осадки. Во вторник и среду сильный ливень и похолодание до 16 градусов выше нуля. Закончится неделя также, как и начнётся – плюс 19-20, небольшие осадки.

Стабильная, тёплая, но не жаркая погода ожидается также на Урале. Так, в регионах Среднего Урала, например, в Екатеринбурге 19-25 августа дневная температура воздуха составит плюс 18-20, небольшие, но почти ежедневные дожди. Ночью – более серьёзные перепады температуры – плюс 10-15.

А вот на Южном Урале сохранится очень жаркая, сухая погода. Согласно прогнозу Гисметео, в Оренбурге завтра плюс 36; во вторник, 20 августа – плюс 35; в среду и четверг – зной совсем немного отступит – плюс 29. Однако к выходным вновь столбики термометров здесь поднимутся выше 30-32 градусов. При это за 7 дней с неба не упадёт ни единой капли.

Погода на курортах Краснодарского края. Прогноз на 7 дней

После обильных ливней, которые обрушились в последние дни на Сочи, затопив при этом почти все дороги этого города-курорта, в ближайшие дни сильных дождей здесь не ожидается, хотя кратковременные осадки в понедельник и во вторник ещё будут доставлять неудобство как местным жителям, так и многочисленным туристам. При этом температура воздуха в период с 19 по 25 августа будет очень комфортной плюс 27-28. А вот вода в море из-за холодных течений может быть не самой приятной для отдыхающих – ожидается, что в некоторые дни температура воды на побережье в Сочи, Адлере, Лазаревском и Анапе может составлять всего 18-20 градусов.

А вот в Новороссийске в ближайшие 7 и температура воздуха, и температура воды – будет оптимальной. По прогнозу Гисметео, с 19 по 21 августа воздух прогреется до плюс 29-31. Небольшие осадки и понижение температурного фона на несколько градусов ожидаются в четверг и пятницу. Однако к выходным в Новороссийские вновь распогодится до плюс 28-30. При этом вода в море прогреется до плюс 23-25. Похожая погода прогнозируется в Геленджике. Здесь также жарко, на следующей неделе осадки ожидаются лишь в четверг и пятницу. Эти же дни станут и самым прохладным – плюс 26-27 днём.

Гисметео. Прогноз погоды на 7 дней Москве и СПб

По прогнозу Гисметео, в Санкт-Петербурге на предстоящей недели будет пасмурно, но тепло. В понедельник и во вторник днём плюс 22-23. Днём также по-летнему очень комфортно плюс 15-17. В середине недели балтийский циклон немного испортит климатическую обстановку в городе на Неве. Однако сильных дождей не будет, а термометры ниже плюс 19-21 не покажут. В воскресенье, 25 августа и вовсе солнце разогреет воздух до 23-24 градусов выше нуля.

Неожиданно, пусть всего и на несколько дней, но вернётся лето в Москву. По прогнозу Гисметео, завтра в российской столице будет ещё плюс 21. Зато уже во вторник и среду облака рассеются и на солнце градусники покажут плюс 25-27. Однако с четверга осень снова напомнит о себе небольшим дождём и похолоданием до плюс 19-21. В выходные обойдётся без осадков, но выше плюс 20 воздух уже не прогреется.