Как выбрать платье в прокате для фото

Кто-то хочет просто запечатлеть себя на фото, оставив красивую память.

Платье для фотосессии должно быть эффектным, но не всем по карману его купить. Потому, оптимальный вариант в таких случаях – прокат платьев. Как выбрать платье в прокате для создания идеального образа на фото?

Разнообразие стилей

В прокате имеется обычно настолько широкий ассортимент платьев, что не проблема создать любой образ, почувствовать себя царицей, русалкой или восточной красавицей. Предлагаются платья пышные и облегающие, с кружевом, прозрачными элементами, красивым декором. Можно ориентироваться на цвет, особенно, если он яркий. Насыщенное красное платье или синее, фиолетовое, а может однотонное черное или белое – все это будет эффектно смотреться на удачно подобранном фоне.

Платье подбирается и учетом стиля самой съемки. Ее выбирает клиент, но многие варианты может предложить и фотограф. С платьем должны сочетаться макияж и прическа. Желательно брать с собой на фотосессию 2 или 3 платья, чтобы менять образ.

Фигура

Девушкам с пышными формами не подходят чересчур пышные платья, но и в балахоны себя прятать не стоит. Высоким девушкам не рекомендуются длинные облегающие платья в пол, как и очень короткие, это сделает непропорциональной фигуру.

Тип

У каждого человека свой тип внешности, и платье для фотосессии подбирается при учете этих нюансов. Выделяют 4 типа внешности – весна, лето, зима или осень. Для одного типа внешности нужно выделить и подчеркнуть яркие акценты, а для другого, наоборот, выделить контрасты. Например, девушке с длинными рыжими волосами лучше не подбирать платье в схожей палитре – оранжевое, коричневое. Образ перенасытит фотографию. Светлым девушкам типа «зима» подойдут, как нежные образы, так и яркие наряды. Черное платье и в таком же цвете губы и волосы – тоже не лучшее сочетание, если это не готика.

Бренд

Иногда бывает важно, чтобы платье соответствовало моде, популярным трендам. Тогда выбирают не только красивое платье, но и от известных брендов. Последние коллекции вряд ли в прокате можно найти, но наряды из прошлого сезона – вполне возможно. Все зависит от статуса прокатной организации.

Бронировать заранее

В популярных студиях проката быстро разбирают самые красивые платья. Потому выбрать наряд нужно заранее. Не обязательно платить за платье наперед, достаточно будет внести сумму для его брони.

Идеальное платье получится подобрать только после примерки. Даже самое обычное и не привлекающее к себе внимание платье на вешалке, может шикарно смотреться на фигуре