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Каким прогнозам погоды стоит доверять

Москва, 18.08.2019
Метеорологи используют модели и методики, обеспечивающие возможность построения погодных прогнозов. Это самое большее, на что в настоящее время способна наука.
#PressRelease

С использованием моделирования можно указать тот район, в котором пройдет сильный ливень, тот район, где дождь будет слабым, и тот район, где осадков не ожидается. В последние сто лет наблюдается глобальное потепление, в ходе которого в России повышение средней температуры происходит быстрее, чем в остальном мире, – за это время она выросла примерно на два с половиной градуса. А поскольку все в мире взаимосвязано, даже малозаметные изменения в атмосфере всего в одном регионе приводят к лавинообразным климатическим переменам на всем земном шаре.

В последние годы произошло смещение прежних центров действия атмосферы. Прежде на юге Евразии действовал антициклон, на севере –циклон, и два этих маховика в буквальном смысле слова протягивали атмосферу подобно транспортной ленте практически вдоль широты. Однако в нынешнем году они сместились. Циклоны приходят со стороны Баренцева моря, вторгаются с севера, совершают полупетлю и затем проникают вдоль меридиана далеко на юг России. Они затягивают в свой тыл холодный воздух из Арктики, что влечет за собой резкие температурные перепады, проливные дожди и ураганы.

Все поисковые сайты, публикующие прогнозы погоды, никак не связаны с метеорологией. Они используют роботов, раскодирующих сведения, которые появляются в сети Всемирной метеорологической организации. Эти роботы делают приблизительный прогноз на основании собственных моделей. То есть если температура на улице составляет плюс тридцать градусов по Цельсию, то компьютер не покажет минус тридцать градусов по Цельсию. Однако для отслеживания опасных явлений наподобие ливней и ураганов эти сайты совершенно не годятся. Они не контролируются инженерами-синоптиками. Метеоролог приобретает необходимый опыт и квалификацию только к сорока годам.

На сегодняшний день доверия заслуживают прогнозы, сделанные профессиональными синоптиками на пять-семь суток вперед на сайте https://www.0512.com.ua. Они оправдываются на 87-90%. Прогнозы на ближайшие трое суток оправдываются примерно на 95%.

Главная задача метеорологов заключается не в том, чтобы предсказать, будет солнечная или дождливая погода. Эта служба необходима для предупреждения о приближающейся опасности. Ежегодно опасные природные явления приводят к потере по меньшей мере 1,5% мирового валового внутреннего продукта. В России количество таких явлений превышает пятьсот в год.

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