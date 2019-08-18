Кличко обратился к Зеленскому с просьбой не лишать Киев денег

Киевский градоначальнике Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой не лишать столицу государства финансов, которые ранее были выделены госбюджет Украины на различные программы социально-экономического развития.

По словам мэра, он очень обеспокоен тем, что Офис главы государства блокирует деньги, которые направляются из государственной казны на места. При этом он призвал Зеленского и Гройсмана срочно вмешаться в эту ситуацию, передаёт «Страна.Ua».

Кличко пояснил, что 10 млрд гривен предусмотрены в государственном бюджете на 2019 год, и общины ожидают их получения.

«Эти средства важны для того, чтобы воплотить важнейшие для Киева проекты, такие как строительство школ, детских садов, благоустройство улиц и обустройство медучреждений», – резюмировал мэр столицы Украины, уточнив, что Офис Зеленского не имеет никаких юридических прав лишать Киев средств, которые уже были предусмотрены бюджетом государства.