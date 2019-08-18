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Ключевые особенности рынка Форекс

Москва, 18.08.2019
Рынок Forex начал формироваться в 1970-х годах после отказа всех стран от золотого стандарта. С того времени все государства стали использовать ямайскую систему. Валютные курсы начали устанавливаться рыночными игроками, а не государствами, как было раньше.
#PressRelease

Такой ход событий создал условия для нормального развития мировой экономики, поскольку были сняты ограничения на обмен капитала между разными государствами. В настоящее время оборот международного валютного рынка составляет около семи триллионов долларов США в сутки.

Форекс представляет собой глобальный международный рынок, на котором в качестве товара служат валюты. Само название этого рынка образовано из первых слогов слов «FOReign EХchange», которые на английской языке обозначают «зарубежный обмен». Forex можно сравнить с обменным пунктом, где одни валюты покупаются за другие.

К примеру, если есть надежная информация о том, что в ближайшее время курс доллара США будет расти, ее можно использовать для извлечения дохода за счет покупки американской валюты и ее последующей продажи по более высокой цене. При больших объемах подобных финансовых операций размеры прибыли, получаемой игроками на рынке Форекс, весьма велики.

Этот рынок обеспечивает возможность извлечения прибыли за счет колебаний курсов валют. Под курсом понимается стоимость единицы одной валюты, измеренная в единицах другой валюты. При снижении спроса покупателей на какую-либо валюту ее курсовая стоимость падает. Если же покупательский спрос на валюту растет, то ее курс повышается. Получать прибыль можно не только повышении цен, но и на их снижении.

Цены на рынке Форекс формируются посредством взаимодействия между участниками торгов и зависят от величины спроса и предложения.

В число главных особенностей международного валютного рынка входят следующие:

  • Функциональность. Основная цель существования Форекса – обмен валют. Рыночные взаимоотношения между его участниками позволяют производить его по выгодным для них курсам. В дальнейшем трейдеры начали использовать рынок Форекс для получения прибыли. Центральные банки крупнейших государств производят валютные интервенции на этом рынке для поддержания стабильности своих национальных валют.
  • Отсутствие географической привязки к определенной бирже. Благодаря этому любой желающий, имеющий доступ в интернет, может совершать транзакции двадцать четыре часа в сутки из любой точки планеты. Трейдинг ведется с использованием специальной программы, которая инсталлируется на компьютер, ноутбук или планшет.
  • Среди участников рынка есть крупные игроки (центральные банки, инвестиционные компании), средние игроки (финансовые компании) и мелкие игроки (частные лица).
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