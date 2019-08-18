Московский «Талеж» защитит нефтяников и щахтеров

К первой версии устройства, которая была выпущена в декабре 2018 года, добавится функция видеофиксации событий и контроль использования средств индивидуальной защиты (спецодежды, касок, противогазов, защитных очков и др.). Новое устройство будет сертифицировано как взрывозащищенное оборудование. Его производство начнется в ноябре 2019 года. Планируемый объем составит 2 тысячи штук ежегодно.

«Устройство «Талеж» уникально в своем роде и не имеет аналогов, оно работает в составе интегрированной системы радиосвязи, охраны труда и эко-мониторинга «Гудвин-Нева». Новая версия удовлетворит требования предприятий с особыми условиями безопасности производства. Это заводы по нефтедобыче и переработке, выпуску минеральных удобрений, энергетическому машиностроению, металлургии и производству строительных материалов», – отмечает генеральный директор «Гудвин» Николай Корнев.

Предприятие «Гудвин» поставляет свою продукцию таким предприятиям, как ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «ГМК Норильский Никель», ПАО АК «АЛРОСА», ОАО «РЖД», ПАО «ФСК ЕЭС», и так далее. Концерном разработан и произведен ряд уникальных продуктов, в частности: специализированные системы микросотовой связи во взрывозащищенном исполнении; криптозащищенное абонентское оборудование стандартов DECT и GSM; промышленные радиотелефоны стандарта DECT/GAP; многофункциональное беспроводное переговорно-поисковое устройство на основе радиотехнологий DECT, LoRaWAN, BLE и GNSS; система радиосвязи с функциями охраны труда и экомониторинга «Гудвин-Нева».

«Компания «Гудвин» работает в Технополисе «Москва» в Печатниках с 2014 года, в этом году предприятие получило статус резидента особой экономической зоны. Преференции и льготы, которые город предоставляет «Гудвину» как резиденту, позволяют сэкономить значительные средства и перенаправить их на проведение научно-исследовательских работ. Компания уже реализовала свыше 500 проектов в области связи. До 2022 года предприятие инвестирует в развитие производства и новые раработки 75 млн рублей», – подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров.

ОЭЗ «Технополис «Москва» – специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. В настоящее время на территории ОЭЗ размещено 130 высокотехнологичных компаний, из них 62 являются резидентами ОЭЗ. Компании, имеющие статус резидента, пользуются специальным налоговым режимом и режимом свободной таможенной зоны, что дает возможность сократить общую налоговую нагрузку до 47%. Резиденты ОЭЗ занимаются разработками и инновациями в сфере высокотехнологичного производства, в т.ч. микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, медицинского оборудования. На сегодняшний день резиденты уже осуществили инвестиции в развитие своих производств на сумму около 24 миллиардов рублей и создали 5 830 рабочих мест.