Особенности иммерсионного охлаждения

Многие крупные компании, выпускающие охладительные системы, предлагают решения на основе водяного охлаждения. Однако простому пользователю компьютерной техники купить качественную дистиллированную воду нелегко. Чаще всего в ней содержится некоторое количество химических веществ. И даже если пользователю удастся купить качественную дистиллированную воду, для сохранения ее чистоты необходимо обеспечить полную стерильность охладительной системы, чего в домашних условиях добиться почти нереально. Основное достоинство дистиллированной воды заключается в ее дешевизне по сравнению с другими теплоносителями. Кроме того, вода закипает при температуре плюс сто градусов по Цельсию, поэтому она сохраняет жидкую консистенцию почти во всем рабочем диапазоне температур процессора. Благодаря этому обеспечивается возможность проектирования однофазной системы охлаждения, для которой характерны простота конструкции и невысокая стоимость.

В современных промышленных охладительных системах в качестве иммерсионного агента широко применяется минеральное масло Crystal Plus 70T. Богатый опыт его использования для отвода тепла в тяжелой промышленности и машиностроении и позволил применить этот опыт и для охлаждения компьютерной техники. Однако надо учитывать, что открытых емкостях масло загустевает в результате попадания в него пыли извне. Кроме того, минеральные масла в качестве охлаждающих жидкостей используются совместно с помпами и гидравликой, которые потребляют достаточно большое количество электроэнергии. Открытая система, используемая для охлаждения высокотемпературных поверхностей, источает неприятный запах, вследствие чего ее нельзя применять в жилых помещениях. В число преимуществ минеральных масел в качестве охладителя входят их доступная стоимость и малая испаряемость, благодаря чему отпадает необходимость в постоянном пополнении резервуара.

В центрах обработки и облачной коммерциализации используются системы иммерсионного охлаждения, в которых в качестве теплоносителя служит сухая вода. Этим термином обозначаются различные инженерные жидкости. Они обеспечивают полную электрическую и пожарную безопасность для оборудования, сокращение энергопотребления на 97%, уменьшение габаритов серверных стоек в десять раз и полную бесшумность функционирования охладительной системы. Производители сухой воды дают тридцатилетний срок гарантии на нее.

Приведенный выше список иммерсионных систем охлаждения далеко не полон. Каждый потребитель на основе имеющейся информации может выбрать наиболее подходящее для себя решение.