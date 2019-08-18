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Проекты и преимущества домов из клееного бруса

Москва, 18.08.2019
Для строительства загородных домов есть огромный выбор материалов. Дома из клееного бруса в последнее время уверенно набирают свою популярность, причин тут несколько.
#PressRelease

Прежде всего, они практичны, комфорты, полностью соответствуют высоким стандартам технологичности и экологичности, а если добавить ко всему этому еще и отличные эстетические качества, то все становится понятным. Заказать проект дома вы можете тут.

Варианты домов

Дома из клееного бруса вне зависимости от своих размеров все равно будут выглядеть элегантно, красиво и дорого. Нередко коттеджи и особняки могут быть дополнены подземными гаражами, мансардами, эркерами и другими конструкциями, что будет придавать им еще более привлекательный вид.

Дачные домики пользуются высокой популярностью благодаря их доступной стоимости. Они могут быть дополнены беседками, которые не только смогут выполнять свое прямое предназначение, но и прекрасно впишутся в пейзаж дачного участка.

Маленькие дома, как правило, имеют 1 или 2 комнаты, они прекрасно подходят для проживания 2 или 3 человек. Домик получится одновременно и современным и по-деревенски уютным. Благодаря покрытию бруса специальным лаком поверхность приобретает темно-коричневый оттенок, потому прекрасно смотрится на фоне зеленой растительности.

Дом может быть дополнен не только беседкой, но и гаражом или даже баней. В случае гаража дополнительного отопления этого помещения не потребуется, это позволяет сэкономить на смете.

Одноэтажные и двухэтажные дома из клееного бруса всегда обладают своей изюминкой. Они могут иметь оригинальные террасы, панорамные стены или даже крышу, все помещения получаются воздушными и светлыми. Дома могут иметь двускатную или плоскую крышу, а вместо чердачного помещения часто выбирают мансарду.

Дома из клееного бруса могут быть построены в практически любом стиле, потому каждый домовладелец сможет благодаря такому решению осуществить свои самые смелые и уникальные задумки.

Преимущества

На рынке пиломатериалов клееный брус появился относительно недавно, но тем не менее, многие уже успели оценить его неоспоримые преимущества перед другими материалами. Благодаря легкости конструкции можно сэкономить на строительстве, ведь нагрузка на фундамент будет гораздо меньше.

Пористость материала обеспечивает кондиционирование помещения, а благодаря антисептическим веществам, содержащимся в древесине, воздух в доме обеззараживается. Внутри комнат создается максимально комфортная атмосфера, летом удерживается прохлада, а зимой тепло.

На строительство дома из клееного бруса уйдет гораздо меньше времени, на весь цикл начиная от проектирования и до сдачи объекта в эксплуатацию потребуется не более 9 месяцев.

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