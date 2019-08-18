Создание сайта в Астане: выбор подрядчика

Но не каждый заказчик готов всецело довериться работникам веб-студии, и для этого есть все основания. Ведь среди них могут оказаться авантюристы или просто не обладающие необходимой квалификацией фрилансеры. В результате клиент получает совсем не то, что хотел, и тратит время и деньги без пользы. Для недопущения такого сценария при cоздании сайтов в Астане нужно следовать нескольким рекомендациям, приведенным ниже:
- Сначала надо определиться с тем, для каких целей создается онлайн-ресурс. Необходимо учитывать, что вебсайт предоставляет собой средство достижения цели, а не саму цель. Он служит в качестве инструмента, увеличивающего эффективность взаимодействия с клиентами, деловыми партнерами, подписчиками.
- Затем надо сформулировать главные требования, предъявляемые к вебсайту. Данные требования касаются простоты и удобства использования интернет-ресурса для посетителей, его оригинальности (вебсайт должен выделяться среди других онлайн-ресурсов, чтобы посетители его запомнили), корректности отображения при использовании разных браузеров и гаджетов. Специалисты давно установили, что при поиске необходимых сведений о товарах или услугах каждый пользователь в среднем просматривает не больше семи вебсайтов с соответствующими предложениями. Первое ознакомление с вебсайтом занимает около десяти секунд. За столь короткий отрезок времени интернет-ресурс должен заинтересовать посетителя. По этой причине качественный вебсайт отличается тремя главными характеристиками – высокой скоростью загрузки страницы, простотой и удобством навигации, наличием интересного контента.
- При выборе исполнителя предпочтение следует отдавать профессиональным веб-студиям, которые располагают собственным офисом, штатом работников и готовы оформить договор. Такие компании гарантируют заказчикам разработку качественного вебсайта или возврат денежных средств.
- После предварительного выбора вебстудии нужно узнать подробности ее работы. Понимание деталей разработки вебсайта позволит оценить уровень квалификации исполнителей. В целом грамотный подход предусматривает создание эскиза вебсайта, разработку дизайна главной и других страниц, написание программного кода и верстку.
Следование данным рекомендациям позволит легко выбрать исполнителя для создания сайта в Астане.