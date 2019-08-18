Способы усиления сотового сигнала

Улучшение уровня сигнала

Способ усиления сотовой связи в Москве между смартфоном и станцией оператора заключается в установке вспомогательного оборудования для мест плохого приема.

Сюда входят:

репитер GSM;

антенна;

кабели и распределители.

Инженерные сети в новых домах оснащены вспомогательными репитерами, что позволяет повышать качество передачи и улучшать значения сигнала. Для подобных целей оборудование размещают в любой комнате, причем здесь лучше прибегнуть к услугам опытных специалистов.

Улучшение приема GSM

Принцип действия устройства по улучшению сигнала GSM состоит из следующего. Сигнал, идущий от оператора, постоянно доступен для приема, даже в случае, когда мобильное устройство не распознает наличие сети, можно получить повышенную степень связи. Для подобных целей размещаются антенны, принимающие сигнал для последующего перенаправления по кабелю до репитера.

Назначение репитера:

прием плохого сигнала;

фильтрация помех;

усиление частоты сигнала и перенаправление его на антенны.

Множество антенн, находящихся вблизи помещения, позволяют сформировать хорошее качество связи и область для хорошего принятия сигнала.

Улучшение сигнала на дачных участках

Пониженный уровень сигнала на дачных территориях возникает из-за большого расстояния до вышек связи, которые занимаются передачей сигнала от станции оператора. Хозяева земель, расположенных в густой лесополосе или низинах, отмечают наличие плохой связи, причиной которой является отражения сигнала от ландшафта.

Решение проблемы состоит из нескольких этапов:

Сперва производится измерение уровня сигнала, исходящего от оператора.

Далее происходит выбор места для расположения оборудования, улучшающего связь. Специалисты производят анализ рельефа земли, ведут поиск возвышений, находящихся в дали от деревьев и сопутствующих помех;

В зависимости от размеров здания и уровня сигнала выбирается тип сотового оборудования число антенн с соответствующими характеристиками.

Приобрести и установить оборудование для улучшения связи можно самому, однако в таком случае нужно знать его технические особенности.