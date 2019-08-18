В Грузии сожалеют о выходе страны из СНГ

Бывшая глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе призналась, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был большой ошибкой. Анализируя сейчас то, что произошло в августе 2009 года, когда Грузия официально объявила о выходе из СНГ, политик отметила, что это было поспешное и необдуманное решение, передаёт RT.

«Тогда это был некий политический жест, который мы сделали в ответ на действия Москвы, – вспоминает Бурджанадзе. – Сейчас я вижу, что никакой пользы от выхода страны из СНГ не было и нет».

По её мнению, Тбилиси не надо было торопиться, а наоборот, необходимо было использовать возможности, которые предоставляла СНГ.

«СНГ была и остаётся площадкой для того, чтобы страны, которые входили в состав Советского Союза, могли озвучить свою позицию. Грузия же сама себя это лишила, решив, что её нахождение в содружестве будет ущемлять её суверенитет», – резюмировала бывший спикер парламента Грузии.