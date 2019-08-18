В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе

Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.

В интервью изданию «Новое время» он заявил, что люди ждут, когда закончится война в Донбассе, ожидают от новых властей, что они возьмут и скажут, «что война закончится такого-то числа».

«Нет, так не получится, могу сказать шишь следующее – завершить этот конфликт быстро нельзя, – пояснил он. – Мы не начинали эту войну и ни только от нас зависит её завершение».

Кроме того, он признался, что решение этого вопроса не находится в компетенции украинского парламента.

«Это большой, тернистый путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе. И мы этот путь пройдём и войну в Донбассе обязательно закончим», – резюмировал Разумков.

Напомним, ранее представители команды Зеленского, как и сам нынешний президент Украины в ходе предвыборной кампании обещал в самое ближайшее время завершить войну в Донбассе. Точно такие же обещания 5 лет назад давал уже бывший украинский лидер Пётр Порошенко.