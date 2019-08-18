В Великобритании заявили о росте российской угрозы

Ник Картер – глава Генерального штаба Великобритании – заявил об усилении влияния РФ в некоторых регионах мира. По его мнению в Соединенном Королевстве в полной мере недооценили угрозу со стороны Москвы, поэтому он призывает британские власти обратить на это самое пристальное внимание.

При этом он пояснил, что влияние России, прежде всего происходит в странах третьего мира, а также в Африке, поэтому западным державам надо срочно предоставлять этим государства военную поддержку, чтобы переориентировать их на себя, пишет «Военное обозрение».

«Мне трудно это объяснить, но Москве каким-то образом удалось убедить или заставить эти страны, что Россия является для них лучшим союзником или лучшей ставкой с точки зрения поддержки, чем Запад», — подчеркнул Картер.

При этом он считает, что что российская угроза гораздо серьёзнее, чем предполагалось ещё несколько лет назад.

«Однозначного решения этой проблемы пока нет, но в любом случае необходимо усилить контрразведывательную деятельность и вкладывать больше денег в модернизацию британской армии, чтобы быть готовыми к отражению российской угрозы», – резюмировал начальник генштаба Великобритании.