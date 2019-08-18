Выбор дизельного топлива: ключевые моменты

В связи с этим, появляется много проблем при эксплуатации машины: забиваются топливовыводящие пути, снижается мощность двигателя, происходит замерзание топлива в холод и т.д. Для избежания данных проблем необходимо знать некоторые особенности, если вы хотите купить дизельное топливо, а главное уметь ориентироваться при его выборе.

Главные характеристики

По своему составу солярка отличается от обычного бензина. Это смесь, образующаяся за счет переработки нефтепродуктов и выделения из них нужных фракций. Углеводороды, составляющие основу дизтоплива, имеют высокую температуру кипения – до 3500С.

Главный параметр, определяющий качество смеси – цетановое число. По нему можно определять насколько быстро может воспламеняться дизтопливо в силовых узлах, а значит эффективность дальнейшего действия мотора. Если данное число меньше 40, то производимая двигателем работа может оказаться неэффективной. Возникают задержки во время воспламенения, уменьшается производительность, образуется детонация, негативно влияющая на работоспособность мотора. У топлива хорошего качества цетановое число должно достигать показателя 48 и выше. Но, вместе с тем, слишком высокое значение тоже не оптимально. После отметки 60 дизтопливо не будет успевать сгорать, что может повлечь нежелательные последствия при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Рабочие показатели

Дизтопливо характеризуется следующими критериями: