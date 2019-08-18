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Выбор дизельного топлива: ключевые моменты

Москва, 18.08.2019
Современные автолюбители все чаще выбирают машины с дизелем. Главные особенности такого типа двигателя – экономичность, неприхотливость, надежность. Однако существуют и недостатки, перекрывающие все плюсы – не очень качественное топливо и недостаток знаний о нем у водителей.
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В связи с этим, появляется много проблем при эксплуатации машины: забиваются топливовыводящие пути, снижается мощность двигателя, происходит замерзание топлива в холод и т.д. Для избежания данных проблем необходимо знать некоторые особенности, если вы хотите купить дизельное топливо, а главное уметь ориентироваться при его выборе.

Главные характеристики

По своему составу солярка отличается от обычного бензина. Это смесь, образующаяся за счет переработки нефтепродуктов и выделения из них нужных фракций. Углеводороды, составляющие основу дизтоплива, имеют высокую температуру кипения – до 3500С.

Главный параметр, определяющий качество смеси – цетановое число. По нему можно определять насколько быстро может воспламеняться дизтопливо в силовых узлах, а значит эффективность дальнейшего действия мотора. Если данное число меньше 40, то производимая двигателем работа может оказаться неэффективной. Возникают задержки во время воспламенения, уменьшается производительность, образуется детонация, негативно влияющая на работоспособность мотора. У топлива хорошего качества цетановое число должно достигать показателя 48 и выше. Но, вместе с тем, слишком высокое значение тоже не оптимально. После отметки 60 дизтопливо не будет успевать сгорать, что может повлечь нежелательные последствия при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Рабочие показатели

Дизтопливо характеризуется следующими критериями:

  • Цетановое число. Позволяет оценивать дальнейшие экономические показатели двигателя и его производительность.
  • Фрикционный состав. С его помощью можно определить, как эффективно будет сгорать дизтопливо, насколько будут токсичны отработанные газы, какова будет степень дымности и др.
  • Свойства при низких температурах. Этот критерий определяет температурный уровень замерзания топлива и условия его хранения. 
  • Плотность и вязкость. Данные свойства оказывают влияние на уровень качества подачи дизтоплива к мотору, его распылению и фильтрации.
  • Температура вспышки. С помощью данного критерия определяется безопасность применения солярки в дизельных двигателях.
  • Степень чистоты. Чем лучше дизтопливо по чистоте, тем дольше прослужат топливные элементы и некоторые части двигателя.
  • Присутствие серы. Такая примесь может быть причиной появления коррозии, образования нагара и повышенного износа динамичных частей двигателя и элементов топливной системы.
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