Крупнейшие российские банки снизили ставки по депозитам

Ряд крупных отечественных кредитных организаций в первой половине августа снизил ставки по депозитам. Так, подсчитали «Ведомости», в этот период доходность рублевых депозитов уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения, а долларовых – почти треть компаний сектора. В результате только за первые 10 дней августа средняя максимальная ставка топ-10 банков по портфелю рублевых вкладов упала с 7,05 до 6,82% годовых.

Рублевые ставки для вкладчиков за минувшие дни августа успели снизить например, такие компании, как Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Росбанк. Они опустились в среднем на 0,25 процентного пункта (п. п.), а в ряде случаев – и на полпункта. Таким образом, сейчас доходность розничных депозитов в рублях в крупных банках не превышает 8% годовых.

Треть крупных розничных банков в августе также снизила ставки валютных вкладов, в том числе лидеры рынка – Сбербанк и ВТБ. Доходность их розничных долларовых депозитов опустилась в среднем на 0,1 п. п. до 1,25% и 1,1% соответственно. Так же уменьшил долларовые ставки Ситибанк. Ставки других банков упали еще сильнее: например, у Росбанка и «Ренессанс кредита» – на 0,2–0,3 п. п., Совкомбанка – на 0,3–0,9 п. п., «Уралсиба» – на 0,6 п. п., «Восточного» – на 0,4–1 п. п.

Российские банки отреагировали на ситуацию в мировой экономике снижением ставки по депозитам – рублевым и валютным, признает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. В двух десятках банков она опустилась до уровня августа прошлого года, когда также происходило падение данного показателя. Безусловно, одной из причин такого решения стала торговая война между США и Китаем, которая затронула огромное количество сфер - от торговли до банковской сферы, пошатнула нефтяные котировки и серьезно замедлила мировую экономику в целом.

В конце июля-начале августа произошел ряд серьезных изменений, напоминает банкир. Сначала российский Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, затем такое же решение (впервые за 10 лет) принял американский Резерв, уточнив, что снижение – разовое явление и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ожидать не стоит. Вслед за этим серьезно упали нефтяные котировки, которые являются одним из главных факторов поддержки рубля.

На фоне этого российская валюта переступила границу 66 рублей за доллар. Конечно, эти факторы повлияли на ставки по депозитам, а среди общероссийских факторов можно назвать замедление инфляции до 4,2%.

Сам по себе мировой тренд на наличие в региональных экономиках мира беспрецедентно дешевых денег толкает и российских финансовых регуляторов, а следом за ЦБ РФ и российские кредитные организации к снижению стоимости ресурсов в российской экономике и всей финансовой сфере, говорит руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.

Это приводит к тому, объясняет эксперт, что привлекать заведомо дорогие ресурсы банки и иные кредитные организации, как минимум не расположены, и, следовательно, снижение ставок по депозитам ещё коснётся российских частных лиц. Как мы видим, российский ЦБ РФ провёл этим летом снижение ключевой ставки рефинансирования, а инвестиционно-банковское сообщество страны уже анонсировало дальнейшее, потенциальное, снижение стоимости ресурсов в стране.

Рынок ждёт, что на отрезке в один год, ЦБ РФ ещё несколько раз снизит ставку рефинансирования, следуя общемировому тренду, а это значит, что как минимум нас ждёт снижение стоимости ресурсов в российской экономике и финансовой сфере на 0,5% или на 50 базисных пунктов. Для частных лиц это означает, что через год, при позитивном сценарии, депозиты потеряют ещё 0,5 от своих текущих уровней.

Для всей российской экономики, снижение стоимости ресурсов – это благо, а вот для частных лиц падение доходности депозитов грозит снижением доходов будущих периодов, считает Роман Блинов. По его словам, это значит, что самое время искать альтернативные источники получения инвестиционного дохода. Благо в России много возможностей для инвестирования – это и ОФЗ Минфина, и фондовый рынок страны, который в последнее время выглядит достаточно устойчиво и инвестиционно привлекательно.

К тому же ставки доходности большинства российских корпораций с точки зрения дивидендной доходности выглядят приличной альтернативой, считает аналитик. А если к этому прибавить и возможную положительную курсовую разницу между покупкой и потенциальной продажей российских акций, то депозитные программы любого российского банка на этом фоне выглядят абсолютно блёкло и практически их можно назвать нерентабельными по сравнению с возможностями российского фондового рынка.