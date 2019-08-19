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Дизайн лестницы в доме

Москва, 19.08.2019
#PressRelease

Если вы задумываетесь о том, какую лестницу поставить в своем новом доме, то часто выбор зависит от того хотите ли вы иметь долговечную конструкцию такого типа, или нет. Дело в том, что лестницы из разных материалов имеют определенный срок службы, а также уровень шума, который они издают в процессе их эксплуатации. Чем сложнее конструкция, и чем она более извилистая, тем сложнее произвести ее ремонт и уборку.

Стоимость лестницы можно определить после того, как будут произведены замеры. Но также нужно учитывать и курс доллара, который можно посмотреть на forex. В цену включается разработка проекта, стоимость материала, доставка, монтаж, изготовление.

Деревянные модели имеют ряд минусов. В доме должна поддерживаться определенная температура и влажность, к тому же рядом с лестницей нельзя располагать отопительные приборы. Если эти факторы в доме изменчивы, деревянная конструкция может потрескаться и начнет скрипеть во время эксплуатации.

Бетонные, каменные, металлические варианты обладают высоким качеством. Их декор может быть самым разным. А ещё модно использовать на этих лестницах различные виды рисунков. Также стильно выглядят кованые изделия.

Конструкция бетонной лестницы разрабатывается еще при выполнении проекта здания. Так как бетонная лестница очень тяжелая, то фундамент здания должен выдержать ее вес. Монтаж такой конструкции трудоемкий и занимает много времени.

Бетонная модель имеет очень высокое качество. Ею можно пользоваться в период строительных работ. Такая лестница выглядит дорого, но и стоит так же, при этом делается она «на века». А ещё на ней можно легко исправить ошибки работы, отличие от деревянных и металлических конструкций, где ошибки исправить сложно. При этом более экологичными считаются деревянные конструкции.

Использование стеклянных лестниц позволяет дом наполнить светом, так как стекло не препятствует его проникновению. Такие лестницы снабжаются резиновыми вставками для удобства ходьбы. Вместо резиновых вставок можно использовать коврики.

Существуют комбинированные модели, они, как правило, обладают высоким качеством, дорогие в цене и очень красивы. Такая система может состоять, например, из дерева и бетона. Для облицовки лестниц часто используют гранит и камень, но лучше использовать гранит, так как кварц, входящий в его состав не допускает появление царапин.

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