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Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: погода всех удивит

Москва, 19.08.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: погода всех удивит

Сергей Савостьянов/ТАСС

Погода в последние дни календарного лета и в первые дни календарной осени продолжит удивлять всех своей непостоянностью, температурными качелями и постоянной сменой климатических фронтов. По данным синоптиков Гисметео, которые подготовили прогноз на ближайшие 14 дней, климатическое лето больше не вернётся в большинство российских регионов, хотя местами будет ещё жарко, но стабильной, тёплой погоды уже ожидать не стоит.

Прогноз погоды на 14 дней в Поволжье

Так, по прогнозу Гисметео, в период с 20 августа по 2 сентября в городах Поволжья температурный фон будет понижаться с каждым днём. Например, в Казани пока жара. Накануне здесь воздух на солнце прогревался выше плюс 30. В понедельник, набежали облака, прошёл кратковременный дождь и столбики термометров опустились на 2 градуса. В период с 20 по 22 августа похолодает ещё на градус, а начиная с 23 августа воздух будет ежедневно охлаждаться и к началу сентября опустится до плюс 16-17.

В Чебоксарах и Саранске завершение лета будет не таким стремительным, но начало осени жители этих городов встретят почти такой же погодой, как и их соседи – 1 и 2 сентября ожидается пасмурно и плюс 17-18. Это же неделя начинается здесь с вполне комфортных показателей. В частности, в Чебоксарах во вторник, 20 августа, в среду, 21 августа и в четверг, 21 – плюс 24-26. К выходным погода испортится, прежде всего в Саранске. Циклонический балтийский фронт нагонит сюда кучевые облака, принесёт дожди и грозы, а также понизит температуру до плюс 17. В период с 26 по 30 августа погода стабилизируется до плюс 21, однако будет облачно, местами пройдут дожди.

Аналогичная погода ожидается в Нижнем Новгороде и Ярославле. Правда, дождливых дней здесь в предстоящие 14 дней будет поменьше. Зато и столбики термометров к началу сентября упадут до плюс 14. А вот в Самаре лето пока не собирается заканчиваться. Сегодня здесь было очень жарко – плюс 34-35; во вторник, по прогнозу Гисметео – плюс 31-32; с 21 по 23 августа – плюс 27-29. Похолодание в Самаре начнётся с субботы, 24 августа. В этот день градусники покажут плюс 22-24. На следующей неделе лето на время вновь вернётся в этот волжский город – в частности, в среду ожидается плюс 25-26. Однако в первый же день календарной осени могут выпасть осадки, а воздух остынет до плюс 20 градусов.

Погода на курортах Крыма. Прогноз на 14 дней

В период с 20 августа по 2 сентября в Крыму климатическую обстановку будет формировать пониженный фронт атмосферного давления. Несмотря на это, температурный фон будет очень комфортным для пляжного отдыха, в том числе в вечернее время суток.

На Южном берегу Крыма – от мыса Айя до горы Кара-Даг – будет солнечно и без осадков. С 22 по 29 августа средняя дневная температура воздуха в Ялте, Гурзуфе, Массандре и Форосе составит плюс 27-28, ночная - 23-24. Небольшой дождь ожидается в среду, 21 августа. Безветренно и жарко будет в Судаке и Алуште. Но здесь в начале следующей недели возможны осадки и небольшое волнение на море.

В Керчи в ближайшие 14 дней переменная облачность, возможны кратковременные осадки. В ночное время суток плюс 23-25, лёгкий северно-западный и северо-восточный ветер. С 20 по 25 августа днём – плюс 27-29. В период с 26 августа по 2 сентября дождей не ожидается, ночью - плюс 20-22, в дневные часы ясно, в тени плюс 24-26. Вода на всём крымском полуострове будет относительно тёплой, как днём, так и ночью – 20-22.

Погода на 14 дней в Сибири

По прогнозу Гисметео, в ближайшие 14 дней большая часть Сибири окажется под влиянием теплого, но влажного атмосферного фронта, который не только повысит температуру воздуха до летних показателей, но и сохранит дождливую погоду.

В частности, в Омске в период с 19 по 25 августа в дневные часы ожидается плюс 23-25, будет облачно, пройдут дожди, но продолжительными и сильными они не будут. Ночью уже не так комфортно, но вполне нормально для последней декады августа – плюс 11-12. В период с 26 августа по 2 сентября здесь немного похолодает, но ниже плюс 20 не будет.

С плюс 25-26 начнётся неделя в Барнауле. Правда, уже со вторника столбики термометров опустятся сразу на 5 градусов. Но и плюс 20 для конца последнего летнего месяца – очень даже комфортно. Тем боле, что к выходным снова потеплеет до плюс 24-25. А вот осадки будут с разной степенью интенсивности идти всю неделю.

Чуть прохладнее в Томске и Новосибирске. Здесь в понедельник, 19 августа плюс 19-20, кратковременные осадки. Во вторник и среду сильный ливень и похолодание до 16 градусов выше нуля. Закончится неделя также, как и начнётся – плюс 19-20, небольшие осадки.  

Гисметео. Прогноз погоды в СПб и Москве на 14 дней

По прогнозу Гисметео, в Санкт-Петербурге ближайшие 10 дней будет пасмурно, но тепло. Во вторник, 20 августа – днём плюс 22-23. Ночью также комфортно плюс 15-17. В середине недели балтийский циклон немного испортит климатическую обстановку в городе на Неве. Однако сильных дождей не будет, а термометры ниже плюс 19-21 не покажут. В воскресенье, 25 августа и вовсе солнце разогреет воздух до 23-24 градусов выше нуля. Примерно с 29 августа лето начнёт отступать, похолодает до плюс 14-15, пойдёт дождь.Такая погода сохранится до начала сентября.  

Неожиданно, пусть всего и на несколько дней, но вернётся лето в Москву. По прогнозу Гисметео, погода всех удивит во вторник и среду, когда облака рассеются и на солнце градусники покажут плюс 25-27, а в некоторых районах города до плюс 30.

Однако с четверга осень снова напомнит о себе небольшим дождём и похолоданием до плюс 19-21. В выходные обойдётся без осадков, но выше плюс 20 воздух не прогреется. В конце августа жителей и гостей российской столицы вновь ожидают приятные погодные сюрпризы. Так, 27-28 августа воздух прогреется до плюс 24-26. Но это будут последние тёплые дни календарного лета-2019 в Москве. В пятницу, 30 августа в регион вторгнется циклон, пройдёт ливень, а температура понизится до плюс 14-15. 

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