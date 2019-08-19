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Курс доллара: эксперты рассказали, до какой отметки обвалится рубль

Москва, 19.08.2019
  • Курс доллара: эксперты рассказали, до какой отметки обвалится рубль

Алексей Павлишак/ТАСС

Российский рубль всю предыдущую неделю провёл под сильным давлением и почти ежедневно падал к основным резервным мировым валютам на фоне негативных внешних факторов, прежде всего снижающихся цен на нефть, слабых показателях китайской экономики и на неопределённости в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Всё это привело к тому, что на Московской бирже к закрытию основной торговой сессии в пятницу, 16 августа курс доллара составлял 66,43 руб., что сразу на 93 коп. было выше, чем при закрытии пятницы, 9 августа. За неделю подорожал к рублю и евро (+22 коп.), который составил 73,70 руб.

По мнению большинства экспертов, ближайшие перспективы рубля не самые радужные. Так, Дмитрий Бабин из «БКС брокер» считает, что если ситуация на рынках в начале этой недели не претерпит каких-нибудь серьёзных изменений, то курс доллара будет консолидироваться в диапазоне 65,86-66,6 руб. А вот евро, по его мнению, скорее всего, продолжит демонстрировать более слабую динамику, находясь под давлением нисходящей тенденции валюты ЕС на внешнем рынке. Этому, в частности, как уверен Бабин, будет способствовать перспектива дальнейшего расхождения экономических и денежно-кредитных условий между Вашингтоном и Брюсселем.

Геннадий Николаев из Академии управления финансами и инвестициями отмечает, что сложившаяся сейчас на валютном рынке динамика напоминает ему затишье перед возможной бурей. К тому же ситуация на международной арене остаётся напряженной, а эскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином будет и дальше играть против рисковых активов, к которым относится и рубль.

Поэтому, как подчеркнул аналитик, если внешний фон не поменяется в лучшую сторону, то вернуть курс доллара даже под отметку в 66 руб. вряд ли получится. Николаев прогнозирует, что на этой неделе в паре доллар-рубль солировать будет «американец», курс которого при резком снижении цен на «чёрное золото» – на 5-10% – может приблизиться к отметкам в 67 руб.

В свою очередь Андрей Люшин из Локо-банка предполагает, что при всём негативном фоне, который сейчас сопровождает нацвалюту, на начавшуюся неделю настрой у него оптимистичный. По его мнению, курс доллара не сможет пробить отметку в 67 руб. Его прогноз: будет наблюдаться регулярное тестирование долларом уровня 66 руб. и закрепление за ним. Евро будет следовать за мировым трендом, который навязывается долларом, ожидается торги его в диапазоне 73-74 руб.

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