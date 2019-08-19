Российский рубль продолжил падение к основным резервным мировым валютам на фоне закрепления мировых цен на «чёрное золото» марки Brent ниже 60 долл. за баррель.

Так, по данным на 14:45 мск на торгах Московской биржи курс доллара составляет 66,96, что на 44 коп., выше уровня закрытия пятницы. При этом в моменте курс доллара преодолел психологическую отметку в 67 руб. (впервые с 14 февраля 2019 года), торгуясь по 67,03. Курс евро подорожал на 58 коп. – до 74,34 руб.

Напомним, ещё утром большинство экспертов предполагали, что курс доллара может преодолеть отметку в 67 руб. В частности, Геннадий Николаев из Академии управления финансами и инвестициями отмечал, что что сложившаяся сейчас на валютном рынке динамика напоминает ему затишье перед возможной бурей.

К тому же ситуация на международной арене остаётся напряженной, а эскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином будет и дальше играть против рисковых активов, к которым относится и рубль.

Поэтому, как подчеркивал аналитик, если внешний фон не поменяется в лучшую сторону, то вернуть курс доллара даже под отметку в 66 руб. вряд ли получится. Николаев прогнозировал, что на этой неделе в паре доллар-рубль солировать будет доллар, курс которого при снижении цен на нефть может приблизиться к отметкам в 67 руб. Так произошло, причём уже сегодня.

Любопытно, что случилось это в разгар налогового периода. При этом рубль открылся в понедельник ростом, как и РТС, но далее появились перманентные иностранные продавцы, который, по мнению эксперта profinance.ru Дмитрий Полина, будут топить нацвалюту до Рождества.

Как считает он, в мире, где алгоритмы и компьютерная торговля заменяют брокеров и маркет-мейкеров, невозможность плавно выйти из всех позиций, кроме самых ликвидных, становится всё большим риском – снижение ликвидности было самым большим страхом для количественных инвесторов JPMorgan, показал майский опрос.

Таким образом, рубль становится этакой «экзотикой», если допустить, что все 30% держателей рублевого доллара ринулись сейчас на выход.