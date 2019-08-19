Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз на фоне резкого падения рубля

Курс доллара вырос к закрытию основной сессии понедельника на 37 копеек - до 66,89 руб., курс евро прибавил 45 копеек - 74,20 руб. При этом рубль днем падал к доллару ниже психологической отметки 67 руб., такие уровни не наблюдались уже более полугода.

Падение рубля во многом обязано внешнему неблагоприятному фону, на рынках преобладают тенденции сброса рисковых активов. Вместе с тем, ослабление российской валюты в настоящий момент выглядит избыточным, считают аналитики Сбербанка.

На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, говорится в отчете Сбербанка. Индекс валют развивающихся рынков EMCI снизился на 0.6%, индекс доллара DXY укрепился на 0.7%. Аналитики Сбербанка полагают, что в ближайшее время курс рубля ждет довольно волатильная торговля, однако российская валюта будет смещаться в сторону укрепления.

«По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе торги российской валютой могут сместиться в диапазон 65.5–66.5 руб./долл.», — написал руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.