Нетаньяху прилетел к Зеленскому

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший на Украину накануне, начал свой официальный визит со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит зарубежного лидера на Украину после победы Зеленского на президентских выборах. Торжественная церемония встречи прошла в Мариинском дворце, расположенном в правительственном квартале, там Нетаньяху встречал военный оркестр и почетный караул.

Ранее, комментируя задачи своего визита на Украину Нетаньяху заявил о необходимости создания зоны свободной торговли и заключения пенсионного соглашения.