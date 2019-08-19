Песков: два швейцарских истребителя сопроводили самолёт кремлёвского пула

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – рассказал о сопровождении двумя швейцарскими истребителями самолёта, на борту которого находилась российская делегация и журналистами кремлевского пула. Кроме того, в самолёте находился помощник главы государства Юрий Ушаков и сам Песков.

По словам представителя Кремля, воздушное судно направлялось в Париж, где пройдут переговоры между лидерами Франции и РФ Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.

«Наш лайнер действительно сопровождали два истребителя, – подчеркнул Песков. – И это нормально. Мы направили ноты в соответствующие инстанции и получили ответ от швейцарской стороны, что это такой акт гостеприимства».