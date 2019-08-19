Ученые объяснили причины погодных аномалий

Рекорд по самому жаркому июлю продержался почти три года, что по нынешним меркам, конечно же, немало. Он пал в июле 2019 года, когда по большей части Европы, Африке и Соединенным Штатам прокатились невиданные волны жары. Жарко было везде, только не на седьмой части суши, которую занимает Россия. Но погода удивила своим непостоянством и капризами и, казалось, ко всему привычных россиян. В то время, как жители больше части европейской части страны ежились от не по-летнему прохладной погоды, сибиряки изнывали от аномальной жары.

Метеорологи Национального управления атмосферных и океанических исследований США провели расчеты и пришли к выводу, что средняя температура поверхности земли и воды в июле составила 16,7°С. Средняя температура июля в 2019 году существенно превысила среднюю температуру ХХ века, с которой обычно сравнивают метеорологи, говоря о тенденциях в климате.

Дек Арндт, один из авторов исследования, проведенного на основе показаний тысяч измерительных станций и морских буев, считает, что главная причина необычайно жаркого июля кроется в изменениях климата и в частности в эффекте Эль-Ниньо на Тихий океан.

Американские метеорологи считают, что благодаря рекордному июлю и другим жарким месяцам 2019-й год наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений, ведущую начало с 1880 года.

Еще несколько любопытных статистических наблюдений: девять из десяти самых жарких июлей в современной истории зафиксированы после 2005 года. Самая жаркая десятка по годам за 140 лет выпала на непродолжительный период времени после 1998 г.

Нынешний год, очевидно займет 2, 3 или 4 место в рейтинге самых жарких годов. На данный момент он делит второе место с 2017 годом.



