Правительство рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Российским школам рекомендовано рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов и других гаджетов.

Сответствующие рекомендации Российской академия образования, Минпросвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор уже разосланы в регионы, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, чиновники предложили ограничить использование мобильников в школах не только детям, но даже их родителям и учителям. Все они должны при входе в здание учебного заведения переводить гаджеты в режим «без звука. При этом учащимся могут вообще запретить использование гаджетов во время занятий.

Данным ограничения не распространяться на детей, которым мобильник нужны по состоянию здоровья, например, для мониторинга уровня глюкозы в крови.

Напомним, в начале июля этого года что спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей заявила, что мобильные телефоны в школах нужно запретить. При этом она предложила решить данный вопрос уже до начала этого учебного года.

Позже Геннадий Онищенко – экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – оценил предложение Матвиенко. По его мнению, эта идея хорошая, но нереализуемая, так как сейчас смартфоны являются частью образовательных технологий

«Современные мобильные телефоны, это уже и не телефоны вовсе, а библиотека, развлечения и персональный компьютер, – подчеркнул Онищенко. – Их, в частности, используют для дистанционного выполнения заданий, когда учебные заведения закрываются, например, из-за гриппа. Также при помощи мобильника родители могут в режиме онлайн отслеживать местонахождения своего ребёнка».

При этом он согласен, что нужна дальнейшая регламентация в этом направлении. Онищенко рассказал, что уже сейчас без всяких официальных запретов сверху многих школы не разрешают детям пользоваться телефонами во время уроков: «Учащиеся сдают гаджеты, как они сдают верхнюю одежду. А перед уходом домой забирают их обратно».