Путин прокомментировал массовые протесты в Москве

Глава РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном прокомментировал массовые протесты, которые проходили в конце июля в начале августа в Москве.

По его словам, у российских граждан есть право на мирные демонстрации, и оно должно быть реализовано. Но, как подчеркнул Путин до столкновения с полицией доводить ситуацию нельзя, так как это будет нарушением закона, за которое надо привлекать к ответственности, передаёт РИА Новости.

Кроме того, президент РФ подчеркнул, что не хотел бы, чтобы ситуация в Москве стала схожей с протестами «жёлтых жилетов».

«Мы будет делать всё, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона», – цитирует Путина ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин находится во Францию с однодневным визитом.