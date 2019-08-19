Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе

Самолёты Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии нанесли авиаудар по военному турецкому конвою в провинции Идлиб. Согласно информации турецкого агентство DHA, инцидент произошёл, когда конвой передвигался в районе Хан-Шейхуна.

Между тем телеканал Haberturk утверждает, что конвой вошел на территорию САР со стороны Рейханлы. Машины направлялись к турецкому наблюдательному посту № 9 в сторону города Хан-Шейхун по трассе Дамаск-Алеппо, когда произошёл обстрел.

В свою очередь Государственное ТВ Сирии со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны передаёт, что турецкие бронетранспортеры направляются в сторону Хан-Шейхуна, бои за который ведут правительственные сирийские войска.

В МИД Сирии также заявили, что рассматривают направление Турцией военной колоны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет и считает, что Турция таким доставляет военную помощь террористам

Другие подробности, а также информация о возможных пострадавших пока не сообщается.