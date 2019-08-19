«Спартак» в московском дерби обыграл ЦСКА

«Спартак» в интереснейшем поединке, благодаря дублю защитника Жиго, обыграл в московском дерби со счётом 2:1 своих земляков из ЦСКА

Первая половина встречи прошла с ощутимым преимуществом «красно-синих». У хозяев поля же почти ничего получалось. Однако до перерыва отличиться ни ЦСКА, ни спартаковцам не удалось.

Второй тайм подопечные Кононова вышли совсем с другим настроением, обрушив шквал атак на армейские ворота. На 60-й минуте Андреа Шюррле с левого фланга навесил в штрафную, а там Самуэль Жиго выиграл борьбу за верховой мяч и пробил головой в левый угол! Игорь Акинфеев не дотянулся – 1:0

На 68-й минуте «красно-синие» сравняли счёт. Защитник «Спартака» с трудом лёжа выбил мяч из штрафной, а Марио Фернандес пробил низом точно в угол – 1:1.

На 80-й минуте хозяева вновь вышел вперед. После подачи с углового мяч отскочил к вратарской ЦСКА, где всё тот же Жиго разобрался в ситуации и с близкого расстояния без труда пробил по воротам. 2:1 – важная победа «Спартака», которая позволила им выйти на 4-е место в турнирной таблице.