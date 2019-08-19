Супруга Нетаньяху устроила дебош и выбросила каравай на Украине

Со скандала начался визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху на Украину. По данным портала Ynet, Сара Нетаньяху – супруга глава правительства Израиля — устроила дебош ещё на борту самолета, на котором высокопоставленная пара направлялась в «самостийную».

Отмечается, что жене лидера Израиля не понравилось, как командир корабля поприветствовал её на борту воздушного судна. Возмущённая женщина решила лично всё высказать пилоту, направившись к его кабине.

Туда её ожидаемо не пустили, однако после этого пилот повторно поприветствовал Сару Нетаньяху в воздухе.

Уже после приземления самолёта в киевском аэропорту «Борисполь» израильскую пару встречали девушки в традиционном украинском наряде и с караваем хлеба. Биньямин Нетаньяху выполнил традиционный ритуал с ним, мокнув кусочек в соль и передал его Саре, раздражённо бросила его на пол.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший на Украину накануне, начал свой официальный визит со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит зарубежного лидера на Украину после победы Зеленского на президентских выборах. Торжественная церемония встречи прошла в Мариинском дворце, расположенном в правительственном квартале, там Нетаньяху встречал военный оркестр и почетный караул.

Комментируя задачи своего визита на Украину Нетаньяху заявил о необходимости создания зоны свободной торговли и заключения пенсионного соглашения.