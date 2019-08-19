Торговые алгоритмы. Будущее финансового рынка

Мог ли Бенджамин Грэм в начале XX века представить, что через крохотный (по меркам истории) промежуток времени, балом на фондовых рынках будут править компьютеры и автоматизированные системы. Вряд ли. Ведь самих компьютеров тогда еще просто не существовало, а мысли о том, что машины смогут самостоятельно заключать сделки, наверняка, вызвали бы недоверчивую улыбку у биржевых спекулянтов той эпохи. Единственными инструментами, помогавшими первым частным инвесторам в принятии решений, были печатные инвестиционные бюллетени. В них содержалась относительно свежая котировочная информация, а также рекомендации по продаже/покупке торгуемых активов.

С момента появления первых инвестиционных бюллетеней прошло ровно 100 лет. За этот период рынок изменился до неузнаваемости. Информатизация и компьютерные технологии проникли в каждый аспект работы фондовых бирж. Сегодня, стоимость любой акции в реальном времени можно узнать одним касанием экрана смартфона. Как на автомобильном производстве 80% от всей работы выполняют роботизированные механизмы, так и на рынке, алгоритмические компьютерные системы, могут практически полностью исключить влияние человека на торговый процесс. Подробнее о возможностях автоматических торговых систем можно узнать на вебинаре компании РосПремьерИнвест. Мы живем в эпохе, когда создается новое будущее финансового рынка. И не последнюю роль здесь играют современные торговые алгоритмы.

Принципы работы торговых алгоритмов. Примеры использования

Чтобы понять насколько важное место в устройстве сегодняшней биржевой системы занимают торговые алгоритмы, необходимо понимать базовые принципы их работы и уметь выделять плюсы, которые они в себе заключают. По сути, торговый алгоритм – это некий свод четких, установленных правил, согласно которым принимаются торговые решения. Пример простейшего торгового алгоритма представлен ниже:

Покупать акции, если 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую среднюю снизу вверх.

Продавать акции, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю сверху вниз.

Конечно, приведенный выше пример является весьма условным. В реальности, торговые алгоритмы представляют собой набор из десятков и сотен условных функций, отслеживающих множество рыночных факторов. Любой алгоритм можно реализовать в виде компьютерной программы, так, чтобы все действия выполнялись в автоматическом режиме. Автоматические алгоритмические стратегии называются торговыми роботами. Хотелось бы особо отметить биржевых роботов компании РосПремьерИнвест, отзывы о которых, свидетельствуют об их высоком потенциале. Фундамент каждого робота – определенный торговый метод (стратегия), на основе которого строится система принятия решений. В зависимости от применяемого метода, торговые алгоритмы подразделяются на несколько типов. Ниже – наиболее популярные из них:

Торговые алгоритмы, основанные на следовании за трендом. Вход в рынок осуществляется после идентификации необходимой тенденции (восходящей или нисходящей), либо после получения сигналов о прорыве торгового канала и развороте тренда.

Арбитражные торговые системы. Данные алгоритмы осуществляют поиск возможности покупки ценных бумаг, торгуемых на нескольких рынках, с целью покупки их по более низкой цене на одном и продажи по более высокой цене на другом.

Алгоритмы на основе математических моделей. Такие системы используют для принятия решений проверенные математические модели, анализирующие поведение цены актива на историческом промежутке времени и сравнивающие их с текущим её значением.

Стратегии на основе данных о ценовых диапазонах. Стоимость любого актива всегда ограничена определенными границами, внутри которых происходит движение. Достигая верхних уровней, цена, как правило, разворачивается, а затем постепенно спускается к нижней границе, и наоборот. Определив минимальные и максимальные значения цен, алгоритм использует их для постановки ордеров.

Это далеко не все типы торговых алгоритмов. Существует множество стратегий, каждая использует определенные рыночные закономерности и торговые возможности.

История создания первых алгоритмических торговых систем

Начало использования вычислительных систем в биржевой торговли относится к 1930-м годам, когда инвесторы впервые стали применять математические формулы для оценки и прогнозирования стоимости акций. В середине XX века вычислительные процессы уже использовались для оценки рентабельности инвестиционных портфелей. Основной проблемой тогда было отсутствие компьютерных мощностей, что естественным образом затрудняло анализ. Однако уже в 1960-х годах два управляющих хедж-фондами Эд Торп и Майкл Гудкин, в сотрудничестве с Гарри Марковицем, впервые применили компьютер для проведения торговых операций.

Широкое распространение компьютеров в конце 1970-х и начале 1980-х годов привело к появлению огромного количества программ для автоматизации трейдинга. Так, в этот период была создана первая автоматическая система обработки заказов DOT. Она применялась на Нью-Йоркской фондовой бирже и позволяла отправлять и принимать приказы на покупку/продажу большого количества акций. Система DOT значительно ускорила торговый процесс и стала основой для разработки современных компьютерных программ для трейдинга. Подробнее о биржевых компьютерных программах можно узнать в школе инвестиций компании РосПремьерИнвест, клиенты которой могут пройти курс обучения на выгодных условиях.

В 1981 году случилось событие, перевернувшее мир фондовых рынков. Майкл Блумберг разработал и внедрил на биржу первый торговый терминал. Он предоставлял трейдерам возможность отдавать торговые приказы нажатием одной кнопки и анализировать рыночные котировки, которые поступали на экран компьютерного монитора практически в реальном времени. С этого момента началось развитие частного инвестиционного рынка. Важность данного события для финансовой индустрии демонстрируется тем фактом, что терминал Майкла Блумберга попал в Зал Славы Силиконовой долины и Смитсоновский Национальный Музей Истории.

В начале 1990-х годов стали появляться первые рынки, где исполнение сделок осуществлялось исключительно в электронной форме. Это дало начало к повсеместному применению первых автоматических систем, основанных на торговых алгоритмах, разработанных еще в середине XX века. С развитием компьютерных технологий алгоритмическая торговля вышла на совершенно новый уровень. Появилось такое понятие, как высокочастотный трейдинг. Возросла скорость исполнения сделок. Применение современных торговых систем позволяет обрабатывать ордеры за миллионные и миллиардные доли секунды.

Современные торговые алгоритмы. HFT-трейдинг

Специалистами мира финансов подсчитано, что почти 3/4 биржевых сделок на американских рынках заключаются не людьми, а торговыми алгоритмами. И эта цифра продолжает расти. Человеческий мозг не в состоянии обрабатывать то количество информации, которое доступно современным вычислительным системам. С появлением высокоскоростных каналов связи, компьютеры научились за доли секунды обрабатывать многомиллионные объемы информационных фрагментов и принимать торговые решения раньше, чем данные о котировках доходят до остальных участников рынка. Преимущества алгоритмического трейдинга, в полной мере, гарантируются биржевыми роботами компании РосПремьерИнвест, отзывы о которых, свидетельствуют о высокой надежности их работы.

Все чаще, участниками торгов, в последнее время, используются так называемые высокочастотные торговые алгоритмы (HFT), способные заключать до нескольких тысяч сделок ежедневно. Срок жизни ордера, при таком подходе, может измеряться одной или несколькими секундами. Применение высокочастотных алгоритмов возможно только при условии наличия высокоскоростного доступа к рынкам. Главное преимущество HFT – скорость. Метод основывается на получении незначительной прибыли с большого количества сделок. Можно сказать, что высокочастотная торговля – это подвид алгоритмического трейдинга. Однако ставить между ними знак равенства нельзя.

Простой торговый алгоритм использует для заключения сделок стандартные торговые стратегии – трендовые, на основе объемов, графические или индикаторные. Для этого нет особой нужды в высокой скорости исполнения приказов. HFT, в отличие от стандартной алгоритмической торговли, нацелен на получение самой выгодной позиции для ордера в общем потоке торговых заявок. Это может быть достигнуто только с помощью высочайшей скорости обработки ордеров и знания микроструктуры рынка (системы срабатывания торговых приказов). Автоматическая торговля, в целом, подразумевает принятие торговых решений на основе данных о текущей стоимости актива, тогда как HFT использует для своих целей не только информацию о цене, но и данные о других ордерах, стоящих в очереди на открытие.

Технологии высокочастотного трейдинга часто используются маркетмейкерами и могут приводить к неожиданным последствиям. Так, 6 мая 2010 года на американском фондовом рынке произошел инцидент, известный как «биржевой крах» (Flash Crash). В этот день, за какие-то пять минут индекс Dow Jones упал почти на 1000 пунктов. Такое стало возможным из-за высокой доли HFT-алгоритмов в общем объёме сделок. Как только высокочастотные трейдеры массово начали открывать короткие позиции, это вызвало мгновенную реакцию рынка и крушение котировок. В последствие, индекс отыграл свои позиции в течение нескольких минут. Но подобное крушение Dow Jones (более 9%) до сих пор остается крупнейшим в истории.

В качестве резюме

С развитием информационных технологий, рынок инвестиций выходит на совершенно новый уровень. Повсеместная компьютеризация позволяет значительно упростить анализ финансовых рынков и дает толчок к переходу от устаревшей ручной торговли к использованию современных торговых алгоритмов. По статистике, в настоящее время более 60% всех операций на Московской фондовой бирже (ММВБ) производятся при непосредственном участии роботизированных систем. Использование торговых алгоритмов делает рынки более открытыми для частных инвесторов и открывает для применения в инвестициях весь потенциал высоких технологий.

Наличие в арсенале инвестора качественных торговых алгоритмических систем позволяет избежать многих трудностей, связанных с ручной торговлей. Они помогают повысить надежность инвестиционной деятельности и минимизируют торговые риски. Преимущества алгоритмического трейдинга очевидны:

Точность и скорость. Анализируя график изменения цены, трейдер может упустить какую-либо деталь, которая впоследствии скажется на качестве сделки. Алгоритмическая система лишена этого недостатка. Она не ошибается в цифрах и не путает показания индикаторов.

Отсутствие эмоциональной составляющей. Это один из главных факторов, судя по работе роботов компании РосПремьерИнвест, клиенты которой отмечают высокую эффективность их использования. Любой человек при принятии решений подвержен влиянию эмоций – страха, неопределенности, сомнений и т.д. Торговый алгоритм лишен чувств. Поэтому его действия всегда основаны исключительно на математических расчетах и определенном наборе действий.

Отсутствие усталости. Трейдер, может проводить за экраном торгового терминала не более 10 часов в сутки. Ему нужно есть, отдыхать, проводить время с семьей. Автоматическая система может работать 24 часа в сутки без перерывов на обед и походов в «курилку». Это значительно увеличивает количество заключаемых сделок и, соответственно, дает существенный прирост к депозиту.

Клиенты РосПремьерИнвест, используя высококачественные торговые алгоритмы и профессиональные торговые системы, получают все преимущества автоматического трейдинга, всегда находятся впереди тренда, и обеспечивают своему инвестиционному процессу максимальную эффективность.