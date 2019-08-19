Во Франции выступили за отмену антироссийских санкций

Фабьен Руссель – глава Французской коммунистической партии (PCF), депутат Нацсобрания парламента – высказался за отмену антироссийский санкций ЕС. По его мнению, если ситуация в Крыму и Донбасса меняется в лучшую сторону, в частности, соблюдается режим прекращения огня на в восточных регионах Украины, то санкций против РФ надо отменять к диалогу.

В интервью телеканала BFMTV он также напомнил, что Брюссель ввёл пакет ограничительных мер против Москвы в 2014 года после событий на Украине и в Крыму.

«Тогда это нанесло существенный удар по европейской и французской экономике, в том числе сельскому хозяйству», – резюмировал Руссель, добавь, что надеется на то, что в ходе предстоящей встрече между Эммануэлем Макрона и Владимиром Путина среди прочих будет рассматриваться и вопрос отмены антироссийских санкции.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетит Францию во второй половине дня 19 августа с однодневным визитом, в ходе которого обсудит со своим коллегой Макороном двустороннее сотрудничество и ситуацию в Донбассе.