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Займы для малого бизнеса - как получить кредит предпринимателю

Москва, 19.08.2019
Куда обратиться молодому предпринимателю для получения займа на развитие своего бизнеса? Преимущества и недостатки обращения в банки и МФО, условия получения кредита для бизнеса и основные требования к заемщикам
#PressRelease

Любой бизнес требует вложения капитала, как минимум, на начальном этапе своего существования. Кажется, малому предприятию необходимо совсем немного денег для его открытия, и скромные суммы смогут дать отличный старт бизнесу. Предприниматель рассчитывает на вложение небольшого количества средств и сразу надеется на большую прибыль, однако зачастую после этого становится банкротом, поскольку неверно понимает, сколько именно ему необходимо было вложить денег в свое дело. Поэтому всегда лучше всего помимо наличия собственных капиталовложений подстраховать себя микрозаймом.

Легко ли получить займ для малого бизнеса в банке?

Сегодня займ на развитие бизнеса можно получить, например, в банке, но это не всегда бывает легко и просто. Во-первых, займы малому бизнесу одобряются далеко не каждому бизнесмену. Банки очень придирчиво и досконально изучают кредитную историю заявителя, и малейшее подозрение со стороны клерка в вашей добросовестности может навсегда перечеркнуть для вас возможность получения кредита в том или ином финансовом учреждении. Во-вторых, одним из ключевых факторов для выдачи займа на развитие малого предприятия является высоколиквидный залог. В него может входить любое имущество заемщика, как движимое, так и недвижимое, и его стоимость обязательно должна покрывать всю сумму займа. Однако не все заявители могут располагать собственностью, которая могла бы «подстраховать» их в случае невозможности выполнения условий сделки. А даже если в теории предприниматель имеет в своем распоряжении подобное имущество, не факт, что его удастся быстро продать, чтобы расплатиться по кредиту с банком, что вынудит бизнесмена залезать в еще бо́льшие долги. В таком случае все мечты о собственном прибыльном деле могут потерпеть крах еще на начальном этапе их осуществления.

И даже если все вышеперечисленные условия вы выполните на «отлично», нет никаких гарантий того, что выбранный банк одобрит выдачу займа для вашего открывающегося дела. Дело в том, что многие банковские учреждения, как правило считают, что предприятия, срок работы которых составляет не более 3-х месяцев, недостаточно надежны. Даже если предприниматель будет располагать отличным бизнес-планом, ясно указывающим на прибыльность будущего предприятия, банк все равно скорее всего откажет в выдаче необходимой суммы. Банковские учреждения всегда оценивают начинающие предприятия со стопроцентным риском и очень не хотят проиграть в сделке. Что же можно сделать при таком раскладе?

Отличная альтернатива банковским кредитам - займы в МФО

Хорошей и зарекомендовавшей себя альтернативой банковским кредитам давно стали микрофинансовые организации. В них гораздо проще и быстрее получить необходимый займ. И несмотря на то, что большинство МФО предоставляют займы только до 100 тыс. рублей, сегодня некоторые организации практикуют увеличение суммы при условии долгосрочного сотрудничества и добросовестном исполнении своих долговых обязательств заемщиком. Данная услуга называется «займ предпринимателям».

При этом клиентам МФО, нацеленным на получение такого займа, необходимо отвечать, как правило, минимальному набору требований:

  • являться гражданином РФ, иметь паспорт и регистрацию на территории РФ на постоянной основе;
  • быть старше 18 лет;
  • иметь в наличии ликвидные активы;
  • предоставить релевантный и понятный бизнес-план, доказывающий успешность вашего будущего предприятия;
  • не иметь сторонних долговых обязательств (желательно).

Преимущества обращений в МФО для получения быстрых займов малому бизнесу

Во-первых, если деньги необходимы незамедлительно, то срок сбора и предоставления необходимых бумаг очень ограничен. Микрозайм на развитие бизнеса можно получить практически в день обращения с минимальным пакетом документов, при этом вам совершенно необязательно иметь в собственности имущество, которое могло бы выступить в качестве высоколиквидного залога. Во-вторых, при заключении договора с МФО процентные ставки максимально открыты, отсутствуют дополнительные комиссии, доступно бесплатное обслуживание. В-третьих, согласование заявок в микрофинансовых организациях происходит максимум в течение суток, в то время как в банке рассмотрение заявления на выдачу средств может занять минимум несколько дней. В-четвертых, МФО, как правило, очень клиентоориентированны, поэтому позволяют своим заемщикам различные варианты обналичивания денежных средств и погашения задолженностей (с помощью банковских карт, платежных терминалов, электронных денег, салонов связи и т.д.).

Таким образом, обращение в МФО поможет вам быстро и без лишних документационных проволочек получить займ для вашего бизнеса и полноценно развивать предприятие, выходя на серьезную и ощутимую прибыль.

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