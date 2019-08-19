Зеленский и Нетаньяху провели брифинг

Состоялся брифинг по итогам переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прибывающего на Украине с официальным визитом. Зеленский попросил Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.

«Наши народы пережили все трагедии новейшей истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим» - заявил Зеленский. Нетаньяху уклонился от этого предложения Зеленского, предпочитая говорить об экономике и зоне свободной торговли. Кроме того, израильский премьер пригласил Зеленского посетить «столицу» Израиля – Иерусалим, что можно расценивать как приглашение для Украины признать Иерусалим столицей Израиля.