Эксперты спрогнозировали резкое падение продаж смартфонов во всем мире

Согласно данным исследовательской компании Gartner, по итогам этого года ожидается резкое падение продажи смартфонов во всем мире. Согласно их данным, процент падение продаж составит примерно 2,5-2,7%. Таким образом, по сравнению с 2018 году смартфонов будет продано меньше на 1,5 млрд штук.

Сильнее всего продажи упадут в Японии, где прогнозируемое снижение составит 6,5%. В Западной Европе этот показатель снизится на 5,3%, в США - на 4,4%. Как считают специалисты Gartner, падение продаж смартфонов объясняется зрелостью рынков в этих регионах, а также высокими ценами и отсутствием стимулов менять уже имеющийся гаджет на новую модель.

Рост продаж ожидают только в странах Африки, а также на Ближнем Востоке. При этом в России продажи смартфонов по итогам 2019 года останутся примерно на том же уровне, что и в 2018 году.